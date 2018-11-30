Эрмитаж дешевле квартиры. В Петербурге пересчитали кадастр
В Петербурге завершилась кампания по переоценке кадастровой стоимости всей недвижимости — более 3 млн объектов. Смольный утвердил ее результаты. «Фонтанка» поинтересовалась, сколько по кадастру стоят самые известные городские достопримечательности. Как оказалось, соборы и музеи значительно дешевле квартир. Средняя стоимость жилья — 95,6 тысяч рублей за квадратный метр, Эрмитажа - 18,5 тысяч рублей.
1
Государственный Эрмитаж
Площадь: 56 893,8 кв. м
Кадастровая стоимость: 1 052 199 234,01 рублей
2
Инженерный замок
Площадь: 22 013,2 кв. м
Кадастровая стоимость: 401 760 923,21 рублей
3
Екатерининский дворец, Пушкин
Площадь: 15 530,1
Кадастровая стоимость: 192 525 578 рублей
4
Казанский собор
Площадь: 5 601,9 кв. м
Кадастровая стоимость: 136 052 154 рублей
5
Морской собор
Площадь: 5 465,7
Кадастровая стоимость: 123 751 126 рублей
6
Исаакиевский собор
Площадь: 5 048,9 кв. м
Кадастровая стоимость: 122 453 872 рублей
7
Большой дворец (Петергоф)
Площадь: 7 730,0
Кадастровая стоимость: 88 352 411 рублей.
8
Спас на Крови
Площадь: 1 595,1 кв. м
Кадастровая стоимость: 38 766 878 рублей.
9
Петропавловский собор
Площадь: 1 722,3 кв. м
Кадастровая стоимость: 35 408 843 рублей.
10
Домик Петра I
Площадь: 241,9 кв. м
Кадастровая стоимость: 3 672 485 рублей.