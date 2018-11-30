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Город

Эрмитаж дешевле квартиры. В Петербурге пересчитали кадастр

Эрмитаж дешевле квартиры. В Петербурге пересчитали кадастр
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

В Петербурге завершилась кампания по переоценке кадастровой стоимости всей недвижимости — более 3 млн объектов. Смольный утвердил ее результаты. «Фонтанка» поинтересовалась, сколько по кадастру стоят самые известные городские достопримечательности. Как оказалось, соборы и музеи значительно дешевле квартир. Средняя стоимость жилья — 95,6 тысяч рублей за квадратный метр, Эрмитажа - 18,5 тысяч рублей.

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01.12.2018 20:38
Эрмитаж дешевле квартиры. В Петербурге пересчитали кадастр
  1. Государственный Эрмитаж
     
  2. Инженерный замок
     
  3. Екатерининский дворец, Пушкин 
     
  4. Казанский собор
     
  5. Морской собор
     
  6. Исаакиевский собор
     
  7. Большой дворец (Петергоф)
     
  8. Спас на Крови
     
  9. Петропавловский собор
     
  10. Домик Петра I
     

1 Государственный Эрмитаж
 

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Площадь: 56 893,8 кв. м

Кадастровая стоимость: 1 052 199 234,01 рублей

 

2 Инженерный замок
 

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Площадь: 22 013,2 кв. м

Кадастровая стоимость: 401 760 923,21 рублей

 

3 Екатерининский дворец, Пушкин 
 

Фото: Татьяна Тимирханова/Интерпресс

Площадь: 15 530,1 

Кадастровая стоимость: 192 525 578 рублей

 

4 Казанский собор
 

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Площадь: 5 601,9  кв. м

Кадастровая стоимость: 136 052 154 рублей

 

5 Морской собор
 

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Площадь: 5 465,7 

Кадастровая стоимость: 123 751 126 рублей 

 

6 Исаакиевский собор
 

Фото: Ксения Потеева/"Фонтанка.ру" Архив

Площадь:  5 048,9 кв. м

Кадастровая стоимость: 122 453 872 рублей

 

7 Большой дворец (Петергоф)
 

Фото: Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"/Архив

Площадь: 7 730,0 

Кадастровая стоимость: 88 352 411 рублей.

 

8 Спас на Крови
 

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Площадь: 1 595,1 кв. м

Кадастровая стоимость: 38 766 878 рублей.

 

9 Петропавловский собор
 

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Площадь: 1 722,3 кв. м

Кадастровая стоимость: 35 408 843 рублей.

 

10 Домик Петра I
 

Фото: михаил Дмитриев/Интерпресс

Площадь: 241,9 кв. м

Кадастровая стоимость: 3 672 485 рублей.