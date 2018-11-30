Эрмитаж дешевле квартиры. В Петербурге пересчитали кадастр

В Петербурге завершилась кампания по переоценке кадастровой стоимости всей недвижимости — более 3 млн объектов. Смольный утвердил ее результаты. «Фонтанка» поинтересовалась, сколько по кадастру стоят самые известные городские достопримечательности. Как оказалось, соборы и музеи значительно дешевле квартир. Средняя стоимость жилья — 95,6 тысяч рублей за квадратный метр, Эрмитажа - 18,5 тысяч рублей.