На улицах Петербурга плотно. Пассажиры авиарейсов рискуют опоздать из-за массового ДТП

Петербуржцам и гостям города, едущим в аэропорт Пулково, стоит выезжать заранее. На Пулковском шоссе образовалась серьезная пробка, заторы наблюдаются и на обоих кольцах КАД. В целом в городе достаточно плотно, особенно в центре – 8 баллов, но такое для пятничного вечера не редкость.

На Пулковских высотах столкнулись несколько машин, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Момент ДТП попал на видео.

«Пробка большая, но движется, только что проезжала мимо, грузили «Шкоду» красную, тотал», – информирует Юлия.

В «Яндекс.Картах» отмечены ДТП и на участке Пулковского шоссе около поворота к аэропорту. В 17:42 сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал 5,6-километровую пробку на Пулковском шоссе от Кубинской улицы до поворота на Пушкин, в которой можно потерять 44 минуты, что на 22 минуты больше обычного.

Проблем центру добавила авария посреди Невского проспекта, на пересечении с улицей Марата. Как говорят очевидцы, не смогли разъехаться четыре машины.

При этом средняя загруженность дорог Санкт-Петербурга днём составила 4 балла, что соответствует обычному уровню, сообщает сервис.