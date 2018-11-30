В Пулково пожарный датчик перепутал пыль с дымом. В аэропорту объявили ложную тревогу

Пассажиров попросили покинуть здание петербургского аэропорта вечером 30 ноября. Об эвакуации в Пулково «Фонтанке» рассказали очевидцы.

По их словам, в здании объявили пожарную тревогу. «Внимание, пожарная тревога, покиньте помещение через ближайший аварийный выход», — прозвучало в залах аэропорта.

В пресс-службе воздушной гавани нашему изданию пояснили, что во время хозяйственных работ сработал датчик из-за попадания пыли. Сейчас аэропорт работает штатно. Эвакуация не проводилась.