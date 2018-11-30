«Сделали капельницу, и все стабилизировалось». В Москве госпитализировали Жореса Алферова

Бывший вице-президент и нобелевский лауреат Жорес Алферов был госпитализирован в Москве. Эту информацию «Фонтанке» 30 ноября подтвердил его помощник, отметив, что в ближайшее время будет подготовлено заявление РАН по этому поводу.

По данным «Коммерсанта», его увезли в клинику с гипертоническим кризом прямо с совещания, однако позже ситуация стабилизировалась.

«У Жореса Ивановича был гипертонический криз, сейчас все стабилизировалось, я думаю, что все будет нормально. Давление поднялось, потому что уже возраст. Сделали капельницу, и все стабилизировалось»,— заявил источник издания.

Напомним, что Жорес Алферов является двукратным лауреатом Нобелевской премии по физике. С 1991 года он 26 лет занимал пост вице-президента РАН. Кроме того, он успел поработать и депутатом Госдумы.