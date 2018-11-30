Для развязки на пересечении Дунайского проспекта и Московского шоссе нашли проектировщика, который за 12 млн рублей подготовит часть документации

Компания «Институт «Стройпроект» выиграла аукцион комитета по развитию транспортной инфраструктуры, в ходе которого определялся создатель проекта планировки территории для размещения транспортной развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта. «Стройпроект» предложил выполнить эти работы за 12,4 млн рублей. Информация об этом 30 ноября появилась на сайте госзакупок.

Компании необходимо до 16 ноября 2020 года четко определить, где именно разместится развязка. Пять лет назад стоимость её строительства оценивали в 5 млрд рублей. Еще в 2013 году предполагалось поднять Дунайский проспект над шоссе, путепровод должен был также пройти над улицей Ленсовета.

АО «Институт «Стройпроект» является стабильным получателем бюджетных денег, в том числе из Смольного. Только в 2018 году портфель госзаказа компании составил 972 млн рублей, из которых 39 млн рублей приходится на соглашения с КРТИ. В числе созданных проектов компании такие серьезные объекты как документация для Западного скоростного диаметра и Восточного скоростного диаметра, транспортные развязки на Пироговской набережной и пересечении Индустриального проспекта с ж/д путями.