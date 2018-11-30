«Нет оправдания использованию Россией военной силы против украинских кораблей». Страны «Большой семерки» высказались по поводу конфликта в Керченском проливе

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» сделали официальное заявление по поводу конфликта в Керченском проливе. Документ опубликован 30 ноября на сайте правительства Канады.

Главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США выразили «серьезную озабоченность действиями России против Украины в Керченском проливе», – говорится в заявлении.

«Нет оправдания использованию Россией военной силы против украинских кораблей и моряков. Мы призываем к сдержанности, уважению к международному праву и предотвращению дальнейшей эскалации. Мы призываем Россию освободить задержанные экипажи и суда», – заявили министры иностранных дел стран G7.

Причем они подчеркнули, что никогда не признают присоединение Крыма к России: «Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», – такими словами заканчивается заявление.