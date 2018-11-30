«Нет оправдания использованию Россией военной силы против украинских кораблей». Страны «Большой семерки» высказались по поводу конфликта в Керченском проливе
Министры иностранных дел стран «Большой семерки» сделали официальное заявление по поводу конфликта в Керченском проливе. Документ опубликован 30 ноября на сайте правительства Канады.
Главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США выразили «серьезную озабоченность действиями России против Украины в Керченском проливе», – говорится в заявлении.
«Нет оправдания использованию Россией военной силы против украинских кораблей и моряков. Мы призываем к сдержанности, уважению к международному праву и предотвращению дальнейшей эскалации. Мы призываем Россию освободить задержанные экипажи и суда», – заявили министры иностранных дел стран G7.
Причем они подчеркнули, что никогда не признают присоединение Крыма к России: «Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», – такими словами заканчивается заявление.
Справка:
25 ноября Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы). В ФСБ заявили, что нашли на задержанных кораблях оружие и приказ «скрытно пройти Керченский пролив». Вечером 26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем. 30 ноября Украина запретила въезд мужчин из РФ в возрасте от 16 до 60 лет, помимо «гуманитарных случаев».