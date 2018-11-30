Пулково изменил правила подъезда к терминалу. Воспользоваться 15-минутной стоянкой для посадки и высадки пассажиров можно только раз в полчаса

С 3 декабря 2018 года в аэропорту Пулково изменятся правила подъезда к терминалу, сообщили 30 ноября в управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Автомобилисты по-прежнему смогут бесплатно находиться у терминала в течение 15 минут для посадки и высадки пассажиров. Но второй раз заехать бесплатно в эту зону водители смогут не ранее чем через полчаса после выезда. Тариф до истечения 30-минутного ограничения составит 700 рублей.

Как пояснили в ВВСС, сейчас зона у терминала переполнена автомобилями такси, которые, несмотря на запрещающие знаки, паркуются по обеим сторонам проезжей части в расчете привлечь выходящих из терминала пассажиров. Это провоцирует заторы и ДТП в пиковые периоды. «Ограничение на повторный въезд позволит сократить количество нелегально припаркованных автомобилей в привокзальной зоне, разгрузить подъездные пути и повысить комфорт и безопасность встречающих и провожающих в Пулково», – отметил заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ВВСС Денис Павшинский.

Ранее аэропорт Пулково попытался сократить время бесплатной посадки-высадки пассажиров до 10 минут, но был вынужден отказаться от этой практики из-за претензий УФАС.