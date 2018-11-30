Следственный комитет изучает возможное избиение муниципального чиновника вице-спикером ЗакСа

Следственный комитет опросил бывшего муниципального служащего Антона Свечина, который жаловался на то, что его побил вице-спикер Законодательного собрания Анатолий Дроздов. Об этом муниципал сообщил «Фонтанке» 30 ноября.

По словам Свечина, следователи пока изучают информацию и документы, уголовное дело еще не возбуждено.

Передача материалов от МВД в СК состоялась в связи с тем, что в них фигурирует имя Анатолия Дроздова, вице-спикера ЗакСа, который относится к спецсубъектам.

Напомним, что 23 ноября муниципальный чиновник Антон Свечин обратился в полицию с заявлением об избиении. Якобы на него в муниципалитете «Академическое» напал Анатолий Дроздов, ударив его головой в нос. Врачи зафиксировали у Свечина закрытый перелом.

Сам Дроздов заявил «Фонтанке», что в это время спал дома, а спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров сообщил, что его подчиненный, который якобы принес много пользы, обороняя родину, воспринимает это как провокацию.