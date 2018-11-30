Председатель совета директоров Setl Group – топ-менеджер года

Что бы вы назвали «Событием 2018 года» в Петербурге?
"Фонтанка.ру" и мобильный оператор Tele2, партнер "Рейтинга Влиятельности – 2018", предлагают выбрать главное событие уходящего года. Пять событий, набравших наибольшее число читательских голосов, войдут в шорт-лист голосования на церемонии награждения лидеров "Рейтинга Влиятельности", которая пройдет в Главном штабе Государственного Эрмитажа 13 декабря. Гости церемонии выберут одно главное событие года посредством SMS-голосования.
Напомним, что журнал «Город 812» и газета «Фонтанка.ру» составляет рейтинги влияния в Петербурге с 2008 года. Подробнее о рейтингах и награждении самых влиятельных людей Петербурга по версии 2018 можно прочитать здесь.