Председатель совета директоров Setl Group – топ-менеджер года

"Фонтанка.ру" и мобильный оператор Tele2, партнер "Рейтинга Влиятельности – 2018", предлагают выбрать главное событие уходящего года. Пять событий, набравших наибольшее число читательских голосов, войдут в шорт-лист голосования на церемонии награждения лидеров "Рейтинга Влиятельности", которая пройдет в Главном штабе Государственного Эрмитажа 13 декабря. Гости церемонии выберут одно главное событие года посредством SMS-голосования.

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