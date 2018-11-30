«Стрит-клининг». В Купчино дырявая труба устроила горячую уборку, пар доходил до восьмого этажа

Кипяток пробил асфальт во дворе во Фрунзенском районе Петербурга 30 ноября. Струя горячей воды взметнулась между домов на Малой Карпатской улице. Пар от гейзера доходит до балконов восьмого этажа.

«Стрит-клининг», — прокомментировали очевидцы в социальных сетях.

Как рассказали «Фонтанке» в «Теплосети Петербурга», сообщение о прорыве у 21-го дома на улице Малой Карпатской поступило в 16:00. Течь дала труба диаметром 125 мм. В зону аварии попали три дома. Как уверяют энергетики, отопление в квартиры поступает по пониженным параметрам, горячая вода — в штатном режиме.

В кипяток попал припаркованный автомобиль. «Ответственность предприятия застрахована, реальный ущерб будет возмещен», — отметили в компании.

Сейчас специалисты локализуют вытекание. Закончить ремонт планируется к часу ночи.