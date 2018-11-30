Сотрудников МЧС привлекли по делу о взрыве на заводе пиротехники «Авангард». Они знали о нарушениях, но не повлияли

Сотрудники ГУ МЧС по Ленобласти (правда, пока неустановленные) стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по факту взрыва на заводе пиротехники «Авангард».

Как сообщает 30 ноября региональное следственное управление СК РФ, новое дело возбудили по статье «Халатность» (293 УК РФ). В нем фигурируют неустановленные должностные лица из числа сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Гатчинскому району управления Госпожнадзора.

По сведениям следствия, чиновники побывали на «Авангарде» с проверкой в сентябре 2013 года. Они выявили на пожаровзрывоопасном объекте нарушения, которые представляли угрозу для жизни и здоровья. Имея возможность воздействовать на руководство предприятия, вплоть до приостановления деятельности на 90 суток, сотрудники Госпожнадзора не сделали этого. Фамилии тех, кого привлекут в качестве обвиняемых, устанавливаются.

Напомним, взрыв 19 октября на заводе в Малых Колпанах унес жизни пятерых человек, еще шесть были доставлены в больницы. Взрывной волной накрыло 92 здания и несколько автомобилей. Общая сумма компенсаций достигла почти полутора миллионов рублей.

Когда на «Авангард» пришла областная прокуратура, то нашла нарушения пожарной безопасности, миграционного и трудового законодательства. Они потянули на 16 административных дел.

Под домашним арестом находится 70-летний руководитель «Авангарда» Георгий Михно. Его обвиняют в ненадлежащем контроле за организацией рабочего процесса. Он признал вину. Также под домашний арест отправлен главный инженер предприятия Станислав Черников.