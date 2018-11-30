Председатель совета директоров Setl Group – топ-менеджер года

Setl Group

Максим Шубарев, председатель совета директоров Setl Group, вновь признан лучшим топ-менеджером в номинации «Жилое строительство», по версии газеты «Деловой Петербург». Как и в предыдущем году, глава холдинга Setl Group стал лауреатом рейтинга «ТОП 100». Церемония награждения состоялась 29 ноября в «Талион Империал Отеле».

Проект «Топ 100» – рейтинг эффективности лучших топ-менеджеров Петербурга и Ленинградской области, основанный на финансовых показателях работы их компаний. В ходе ранжирования учитываются в динамике выручка от продаж, активы, чистая прибыль.

По результатам третьего квартала 2018 года, продажи в объектах Setl City в денежном выражении составили 21,4 млрд руб., что на 29,6% больше, чем в 3-м квартале 2017 г. и на 21,6% больше, чем во 2-м квартале этого года. В натуральных показателях продажи выросли на 26,9% до 207,2 тыс. кв. м. Объем продаж компании Setl City за 9 месяцев 2018 года увеличился на 18,5% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 53,6 млрд рублей. При этом количество заключенных договоров выросло на 17,5%, а продаваемая площадь на 12,6%.

Благодаря отличным финансовым показателям в текущем году Setl Group стал лидером Рейтинга строительных компаний-2018, составленного «Деловым Петербургом», сразу в нескольких номинациях. Так, холдингу присудили первое место как самой надежной строительной компании и признали «Лучшим девелопером комфорт-класса». Входящая в холдинг компания «Петербургская Недвижимость» названа лучшей брокерской организацией.

В 2018-м Setl Group под руководством Максима Шубарева значительно улучшил свои позиции в рейтингах других известных деловых изданий. Компания поднялась на 45 пунктов в рейтинге РБК и вошла в сотню крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.

Успешная работа Setl Group была отмечена ведущими рейтинговыми агентствами. Национальное рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Setl Group до BBB+(RU), прогноз «Стабильный», который является максимальным публичным кредитным рейтингом АКРА, присужденным компаниям в секторе «Строительство и недвижимость». А рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг Холдингу Setl Group на уровне «B+». Прогноз изменения рейтинга – «Стабильный». В настоящее время международный рейтинг «В+» – наивысший публичный рейтинг в России от S&P Global Ratings для девелоперских компаний.

Справка о компании Setl Group