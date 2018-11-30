Коридоры кончаются схемой. Общественному транспорту Петербурга расписали будущее

По планам Смольного автобусы и троллейбусы перестанут толкаться на одних направлениях и поедут по приоритетным коридорам. Эксперты говорят, «выделенок» мало да и нарисованы они не там.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Комплексная схема организации дорожного движения на ближайшие 15 лет, если верить ее проекту, меняет направления на улицах, собирает деньги с автомобилистов, рисует новые велодорожки. На словах все в пользу общественного транспорта. Планы не то чтобы наполеоновские, но, учитывая тенденцию к автомобилизации, даже они пока кажутся крайне оптимистичными. Услугами наземного общественного транспорта должны пользоваться 60% населения в 2019 году и 66% – в 2033-м. Средняя длительность деловых поездок должна упасть с 56 минут до 50. Скорость автобусов и троллейбусов за 15 лет вырастет на 20%, трамваев — в полтора раза. Соответственно, суммарная вместимость увеличится с 600 тысяч пассажиро-мест до 900 тысяч.

Это вроде как цели; теперь о средствах. Речь в схеме идет о создании нескольких — пока 16 — транспортных коридоров, по которым и должны осуществляться межрайонные связи. Всего 128 км, посчитаны и бюджетные затраты: в 2019 году это 74 млн рублей, в 2020-м — 60 млн и так далее. Как и положено в долгосрочных прогнозах, самые серьезные расходы отнесены подальше от дня сегодняшнего и поближе к ишаку с падишахом: в 2024 – 2028 годах потратят более 10 млрд, в следующие 4 года — еще 33 млрд.

Одна из проблем, о которой говорит разработчик схемы, – в перспективных коридорах уже сейчас маршруты дублируются несколькими видами транспорта: как пример проспект Испытателей, Политехническая улица и будущий Приморский коридор, где одновременно катаются 55-й трамвай, 50-й троллейбус и автобус 295ДП. Согласно отчетам, эксперты замеряли загруженность каждого из коридоров по наиболее напряженному участку: к примеру, на Лахтинском направлении до железнодорожной станции Ланская среднесуточное число пассажиров общественного транспорта составляет 35 тысяч человек. А на будущем Южном широтном коридоре (Ленинский — Славы — Народная), который замеряли по Володарскому мосту, — 319 тысяч.

До 2023 года сосредоточатся на пяти коридорах. Центральный поведет от Исаакиевской площади через Невский и Суворовский проспекты на Заневский и Гранитную; Адмиралтейский – от пл. Труда через Декабристов, Английский, Римского-Корсакова и Старо-Петергофский до пл. Стачек; Кантемировский — от пр. Добролюбова на Медиков, Кантемировскую, маршала Блюхера и Энергетиков; Садовый — пока от пл. Репина до Сенной, а в перспективе — до Троицкого моста; Пулковский — здесь все понятно по названию. Все, что дальше, кажется эфемерным, однако можно отметить, что о Лахте не забыли, там будет обособленный трамвай. А когда-то в другой жизни (2033 год) нас ждет трамвайное полукольцо, связывающее все станции метро Василеостровского района, «Горьковскую», «Пл. Ленина» и еще несколько гипотетических станций от «Большеохтинской» до «Броневой». Характерно, что в схему закинули пресловутые концессионные трамваи до Петергофа и Славянки, судьба которых пока неочевидна. Со всеми предложениями можно ознакомиться на карте.

При этом к чисто радиальным коридорам относят лишь два – проспект Энгельса (связывает станции метро «Озерки» и «Пр. Просвещения») и Юго-Западный («Нарвская», «Кировский завод», «Автово» и «Юго-Западная»). Эксперт транспортного развития территорий ИТП «Урбаника» Илья Резников считает, что упор на широтные связи логичен.

«У нас связи периферия – центр в основном обслуживаются метрополитеном, – говорит Резников. – А вот широтные межрайонные связи действительно нужны, они безальтернативны. По идее, это должен быть трамвай, хороший пример — действующий маршрут на проспекте Просвещения. Но если на севере города это было сделано исторически, то юг разделен на сектора железными дорогами и никакой широтной трамвайной линии там не появилось. Так что тот же маршрут пр. Славы — Ленинский лежит на поверхности, тем более что там гарантированно не появится метрополитен».

Выделенное зачеркнуть

Деление на широтные и радиальные не случайно. В документе сказано четко: в широтном направлении коридоры могут быть организованы за счет физического обособления или применения разметки, а в радиальном — путем настройки светофорных постов. Судя по карте, приоритет в этом деле отдан строительству новых трамвайных путей и обособлению существующих. Ограждать трамвай от конкуренции будут на Среднем проспекте и Наличной, на ул. Савушкина, Московском проспекте, Московском шоссе, проспекте Обуховской Обороны, на Энгельса, 2-м Муринском, а также Среднеохтинском, Благодатной, пр. Добролюбова, Куйбышева и 1-й Красноармейской.

«Выделенок» для автобусов и троллейбусов меньше: Суворовский, Заневский, Энергетиков и Маршала Блюхера, уже названные Ленинский и Славы и небольшие участки в центре: Большая Морская, Глинки, Римского-Корсакова и Английский пр. Кое-где, если верить текстовой части схемы, выделенные линии будут появляться одновременно с организацией одностороннего движения. Таких улиц в ближайшие три года появится почти 13 км. Ближайшая мишень – Обводный канал. Уже на 2019 год намечены: южная сторона набережной от Старо-Петергофского к Лиговскому и северная сторона от Черняховского как раз к Старо-Петергофскому; мосты — Краснооктябрьский (к Розенштейна), Варшавский (к Измайловскому), Каретный (на север) и Предтеченский (к Тамбовской). Затем начнут перенаправлять бульвар Новаторов, а также Казанскую улицу — к Невскому проспекту. Придется, конечно, потратиться на камеры, чтобы следить за нарушителями (см. картинку).

Фото: ООО «Строй Инвест Проект»

Это очередная вариация на тему: в смольнинской концепции развития транспортной системы адреса другие, хотя частично документы сходятся. Но и это не главная проблема, говорят эксперты.

Аналитик движения «Транспорт и горожане», помощник депутата Бориса Вишневского Арсений Афиногенов полагает, что концепция не способствует подлинному приоритету общественного транспорта.

«Выделенок» недостаточно, их нет в ключевых местах (например, Садовая улица, Литейный проспект), часто они прерываются в самых важных точках (Средний проспект у 1-й линии В.О., проспект Энергетиков у станции метро «Ладожская»), – говорит Афиногенов. – Городу надо исходить из того, что в существующей уличной сети необходимо повышать провозную способность. Выделенные полосы этому только способствуют. Если они не организованы, как сейчас, то общественный транспорт простаивает в пробках, теряется время пассажиров и деньги бюджета. Пассажиры всё чаще думают купить автомобиль, особенно видя строящуюся дорожную инфраструктуру. Сейчас, согласно отчёту концепции КСОДД, 32% поездок осуществляется на автомобилях, при этом и финансовый, и организационный приоритет даётся именно личным автомобилям». По мнению эксперта, данная схема, как и более ранняя концепция КРТИ, останется нереализованной.

«Методом рисования на асфальте «выделенки» в центре не делаются, иначе они упираются в какие-то проблемные места и становятся неэффективными, – говорит Максим Резников. – Это не значит, что там нельзя организовать нормальную работу общественного транспорта, но для этого надо менять весь комплекс отраслевой политики».

«Как у нас организован в городе приоритет общественного транспорта, видно по Володарскому мосту, – говорит источник, близкий к транспортному блоку Смольного. – После ремонта покрытия там нарисовали сплошную прямо вдоль рельсов. При этом за полгода до этого после депутатского обращения администрация признала, что там можно отодвинуть полосу в габарит трамвая 0,75 м от рельса, но ссылались на то, что нет денег на демаркировку и новую разметку».

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»