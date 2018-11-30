Финский концерн SRV собирается отказаться от петербургских активов. На продажу могут выставить ТЦ «Охта Молл»

Финская строительная компания SRV не исключает возможности продажи ТЦ «Охта Молл» в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» рассказал исполнительный директор по управлению торговыми центрами SRV в России Патрик Сьоберг.

Сейчас SRV в Петербурге владеет двумя торговыми центрами. О намерении продать «Жемчужную плазу» компания заявила ещё в марте 2018 года, и планы не изменились, подтвердил Сьоберг. Что касается «Охта Молла», то на данный момент он не продаётся. «Но если появятся интересанты, готовы обсуждать этот вопрос», – отметил исполнительный директор.

Весной руководство SRV заявило, что компания, согласно своей стратегии, планирует отказаться от торговых центров в России, когда ситуация на рынке будет подходящей, все площади будут сданы и доходы от аренды достигнут стабильного уровня. 30 ноября в пресс-релизе концерн сообщил, что 2018 год считает «результативным». С февраля 2017-го «г-ну Сьобергу удалось добиться увеличения посещаемости ТРЦ «Охта Молл» в два раза», а в «Жемчужной плазе» «стабильно отсутствуют вакантные площади», – заявили в компании.

С 1 декабря Патрик Сьоберг займёт должность регионального директора SRV в России вместо Андерса Лильенстолпе.

Оборот российского подразделения компании SRV Group, в активах которой – также ТЦ 4DAILY в городе Мытищи, в 2017 году составил 1,2 млрд рублей, тогда как в 2016-м – 3,9 млрд рублей. SRV Group вошла в ТОП-30 рейтинга «Фонтанки» «Самые влиятельные финские компании в России – 2018». Подробнее об исследовании читайте в спецпроекте «Финский бизнес – 2018. В ожидании новых героев» .