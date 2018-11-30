Евросоюз анонсировал продление антироссийских санкций — из-за Керченского конфликта

Конфликт в Азовском море повлиял на решение европейских политиков продолжить санкционное давление на Россию. Об этом 30 ноября заявил председатель Евросовета.

«Европа едина в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Поэтому я уверен, что Европейский союз продлит санкции против России в декабре», – цитирует выступление Дональда Туска на саммите G-20, который проходит в Аргентине, Reuters.

По словам председателя Европейского совета, окончательно решение по этому вопросу будет принято на саммите ЕС 13-14 декабря.

Напомним, экономические санкции ЕС в отношении России были введены в 2014 году после украинских и крымских событий. Их действие истекает в январе следующего года. Помимо этого, в арсенале ЕС есть также санкции в отношении конкретных лиц. Ранее Германия и Франция не хотели вводить новые санкции из-за ситуации в Азовском море, однако затем канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула необходимость санкционного давления.