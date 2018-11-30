Евросоюз анонсировал продление антироссийских санкций — из-за Керченского конфликта
Конфликт в Азовском море повлиял на решение европейских политиков продолжить санкционное давление на Россию. Об этом 30 ноября заявил председатель Евросовета.
«Европа едина в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Поэтому я уверен, что Европейский союз продлит санкции против России в декабре», – цитирует выступление Дональда Туска на саммите G-20, который проходит в Аргентине, Reuters.
По словам председателя Европейского совета, окончательно решение по этому вопросу будет принято на саммите ЕС 13-14 декабря.
Напомним, экономические санкции ЕС в отношении России были введены в 2014 году после украинских и крымских событий. Их действие истекает в январе следующего года. Помимо этого, в арсенале ЕС есть также санкции в отношении конкретных лиц. Ранее Германия и Франция не хотели вводить новые санкции из-за ситуации в Азовском море, однако затем канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула необходимость санкционного давления.
Справка:
25 ноября Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы). В ФСБ заявили, что нашли на задержанных кораблях оружие и приказ «скрытно пройти Керченский пролив». Вечером 26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем. 30 ноября Украина запретила въезд мужчин из РФ в возрасте от 16 до 60 лет, помимо «гуманитарных случаев».