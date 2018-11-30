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Итоги недели с Андреем Константиновым
30.11.2018 17:17
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"Итоги недели" с Андреем Константиновым: Трамп отказал, на Украину не въехать, неопатриоты в Майами и с британским паспортом

"Итоги недели" с Андреем Константиновым: Трамп отказал, на Украину не въехать, неопатриоты в Майами и с британским паспортом

Трамп все-таки отказался встречаться с Путиным — говорят, чтобы не злить гусей в ожидании расследования спецпрокурора Мюллера. Украина объявила о военном положении и запретила въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 — есть мнение, что больше всего пострадают грузоперевозки и дальнобойщики. Телеведущий Брилев подтвердил наличие британского гражданства, а депутат Лебедев похвастался «воздухом свободы» с берегов Майами — неопатриотизм, который умом не понять. 

Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Надежда Мадзалевская.

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