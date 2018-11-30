«Муж один пополз на брюхе. Лёд ломался». Петербурженка рассказала о спасении девушки с собакой из проруби

В операции по спасению провалившейся под лёд Финского залива девушки с собакой участвовали жители Приморского района. Ещё до приезда МЧС утопающей кинули трос, принесённый из спортзала. Но сами спортсмены ступать на неокрепшее ледяное полотно побоялись. На помощь собачнице ринулся по-пластунски представитель старшего поколения.

Как рассказала «Фонтанке» днем 30 ноября читательница Татьяна, она и её муж Виталий сегодня утром выгуливали пса в парке 300-летия Петербурга, когда заметили провалившуюся под лёд девушку. Поспешив на место, супруги увидели, что на берегу уже стояли молодые люди, которые прибежали из спортивного зала, расположенного по соседству. Они принесли с собой трос. Но на лёд решился выйти только 47-летний Виталий.

«Там были ребята из спортзала в шортах и футболках… Никто не побежал спасать. Муж один пополз на пузе, лёд ломался. Он полз метров 250. Кинул ей [провалившейся девушке] канат из спортзала, она за него схватилась. И ребята из МЧС уже следом подъехали», — рассказала Татьяна.

Спасатели «подскочили тоже на брюхе» к утопавшей, по словам петербурженки. Затем вытянули пострадавшую на берег. По словам нашей собеседницы, девушка попала под лёд, пытаясь спасти свою собаку породы хаски. Пёс побежал за птицей и оказался в полынье. В итоге питомец сам вызволил себя из воды, а его хозяйке понадобилась помощь.