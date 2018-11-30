Врачебными ошибками в Петербурге займутся четыре особых следователя Александра Бастрыкина

«Фонтанка» публикует приказ главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, о котором сообщили российские СМИ. Согласно ему, до февраля 2019 года в Петербурге будет создано три новых подразделения. В том числе и по расследованию ятрогенных преступлений (ятрогения — медико-правовой термин, обозначающий деяние медицинского работника, повлекшее смерть или вред здоровью пациента. — Прим. ред.). Заодно наше издание узнало о медиарисках, с которыми столкнутся новые особо важные сотрудники.

По информации «Фонтанки», 26 ноября этого года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин подписал приказ о внесении изменения в штат должностей центрального аппарата СК России. Согласно документу, организационно-штатные мероприятия должны быть закончены в течение семидесяти дней со дня подписания приказа. То есть до середины февраля 2019 года.

Как видно, данное распоряжение касается создания трех новых отделений в структуре Второго следственного управления СК РФ с дислокацией в Петербурге. Как правило, в СМИ оно называется Следственным комитетом по СЗФО, а расположено на Торжковской улице. Возглавляет это ведомство, как известно, Владимир Лоскутов. Это отделение по преступлениям в отношении несовершеннолетних; расследованию бандитизма, организованной преступности и, наконец, отделение по расследованию ятрогенных преступлений. Последнее наименование и вызвало как новости, так и опасения в среде врачебного сообщества, где начали ходить слухи о перспективах так называемых «дел врачей».

В самом же отделении по расследованию врачебных ошибок по штату будет работать один начальник и трое следователей по особо важным делам.

Аналогичные подразделения примерно с таким же штатом должны появиться в следственных управлениях Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска и Хабаровска.

«Фонтанка» провела блиц-опрос следователей Петербурга. Так, в Главном следственном управлении ГУ МВД нам так прокомментировали: «Трудно оценивать своевременность такого решения, но любому следователю понятно, что различие в направлениях и специализациях расследований порой бывает очень серьезным».

«Например, следователь, кто специализируется на угонах, загубит дело по незаконному возврату НДС. А вы говорите о такой тонкой материи как медицина», – объяснил «Фонтанке» собеседник.

Что касается последствий, то другой сотрудник также заметил: «В медицинской ошибке концептуально важно найти взаимосвязь между самой ошибкой и последствиями. Тут мы, если честно, не очень сильны, ведь, как говорят сами врачи, – любая операция опасна. Это же вторжение в организм».

Все же инициатива Следственного комитета в направлении медицины стала заметна еще в июле этого года. «Фонтанка» сообщала, что Следственный комитет предложил ввести в Уголовный кодекс статью 124.1 «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)» и статью 124.2 «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи». Предполагается, что новые статьи позволят минимизировать ошибки правоприменения, защитив, таким образом, как права пациентов, так и медицинских работников.

Все же фактический старт, похоже, был дан в январе 2018 года, когда московского врача Елену Мисюрину признали виновной в смерти пациента и осудили на два года. По версии следствия, Мисюрина в 2013 году по ошибке проткнула мужчине кровеносный сосуд иглой. За коллегу вступились врачи, а прокуратура потребовала отменить приговор. Под давлением общественности в начале февраля врача отпустили из-под стражи, а уже в апреле суд отменил приговор.

Как говорится, приговор отменили, а осадок остался.