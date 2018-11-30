ЖК «Фортеция» – лучший проект комфорт-класса на конкурсе «Золотой Трезини»

ЖК «Фортеция» от Setl City

ЖК «Фортеция» от Setl City стал победителем первого открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» в номинации «Лучший проект жилого комплекса комфорт-класса», в категории «Архитектура как искусство». ЖК Setl City обошел 13 конкурентов, а всего на победу в конкурсе претендовали 170 проектов в основных и специальных номинациях.

Церемония награждения состоялась 29 ноября во дворце Трубецких-Нарышкиных. Победителям были вручены памятные дипломы и авторские статуэтки «Золотой Трезини».

«Фортеция» – малоэтажный проект на Тулонской аллее в Кронштадте, в живописном месте с видом на Финский залив. Концепцию жилого комплекса для Setl City разработало архитектурное бюро «Студия 44». Согласно проекту, на участке вдоль Тулонской аллеи появится 5 четырехэтажных жилых корпусов с тремя подземными автостоянками. Внешний вид комплекса будет соответствовать традиционному стилю застройки Кронштадта – красный кирпич в отделке фасадов, черные двускатные крыши, высокие окна и французские балконы.

Квартиры в корпусах спроектированы видовыми, а полузакрытые уютные внутренние дворы обращены к воде. ЖК возводится возле Яхтенной площади и пристани – таким образом, у жителей появится уникальная возможность прогуливаться и отдыхать на берегу залива рядом с собственным домом. Плановый срок ввода ЖК в эксплуатацию – 3 квартал 2020 года.

В ЖК «Фортеция» представлены различные метражи и планировки, в том числе эксклюзивные квартиры с каминами на верхних этажах или возможностью обустроить собственную сауну. Жилье сдается с чистовой отделкой по обновленному стандарту Setl City «Итальянские коллекции» в двух цветовых гаммах на выбор: «Ваниль» и «Шоколад». Эксклюзивным брокером проекта «Фортеция» выступает «Петербургская Недвижимость».

Отметим, что конкурс «Золотой Трезини» возрождает традицию градостроительных состязаний, задуманных еще Петром I. Конкурс назван в честь Доменико Трезини – первого архитектора Петербурга, уроженца Швейцарии – и проводится при поддержке дипломатического представительства этой страны в Петербурге. Почетным председателем жюри является Генеральный консул Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджер М. Кулль.

В жюри также вошли историк Лев Лурье, джазовый музыкант Давид Голощекин, модельер Татьяна Парфенова, певица Диана Арбенина, фотограф Эрмитажа Юрий Молодковец, скульптор Павел Игнатьев и другие известные персоны.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Фортеция» – застройщик ООО "СЭТЛ СИТИ", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/fortetsiya-zhizn-na-poberezhe/declarations