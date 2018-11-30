Данные почти 500 миллионов гостей отелей Marriott украдены хакерами

Международная сеть гостиниц Marriott, которая работает и в Санкт-Петербурге, заявила, что в базе данных произошла масштабная утечка информации.

«Marriott предпринял меры для расследования и оценки инцидента, касающегося безопасности сведений из базы данных бронирования Starwood. Расследование показало, что 19 ноября 2018 года был совершен несанкционированный доступ к базе данных, которая содержала информацию о гостях <...> вплоть до 10 сентября 2018 года», - сообщается в пресс-релизе компании.

В руках хакеров оказались сведения о паспортных данных, телефонах и даже банковских картах сотен тысяч постояльцев гостиниц по всему миру.

В Marriott подчеркнули, что хранят данные о картах в зашифрованном виде, поэтому, скорее всего, ими не смогут воспользоваться злоумышленники.