Пробку на МКАД собрал баран. Не тот, что из рекламы, а самый настоящий

Кадр из видео в YouTube

В Интернете набирает популярность курьёзный видеоролик, запечатлевший прогулку барана по МКАД в Москве.

Животное заблудилось на скоростной магистрали и спровоцировало возникновение затора. Судя по дате на регистраторе автора видео, это произошло ещё 28 ноября, но по центральным СМИ видео разлетелось сегодня, 30 ноября.

Видео: YouTube/Peter R2ABT

Животные на дорогах всегда вызывают повышенный интерес, зачастую улыбки, хотя могут спровоцировать серьёзную, даже смертельную аварию. Посмотрите, например, как непредсказуемо вёл себя этим летом верблюд на трассе «Дон».

Баран, однако, выделяется среди прочих копытных: баранов в человеческом обличье на дорогах тысячи. Именно им, а не «братьям нашим меньшим», была посвящена прошедшая не так давно социальная рекламная кампания.