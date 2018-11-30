Следствие попросило продлить арест Мамаева и Кокорина до 8 февраля

Следствие просит продлить арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Если суд удовлетворит ходатайство, спортсмены будут находиться в «Бутырке» до 8 февраля 2019 года.

Получение ходатайства следствия 30 ноября подтвердили в Тверском районном суде Москвы. Также силовики просят оставить под стражей брата Кокорина Кирилла и футболиста-любителя Александра Протасовицкого.

«В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей Мамаеву, Кокорину А., Кокорину К., Протасовицкому до 08.02.2019», — сообщил представитель суда, слова которого приводит RNS.

Он добавил, что дату заседания назначат в ближайшее время.

Сегодня стало известно, что судья кассационной инстанции отказал в передаче жалоб защитников Кокорина и Мамаева на рассмотрение президиума Мосгорсуда. Юристы пытались обжаловать арест своих клиентов, но Мосгорсуд сначала отклонил апелляции, а потом отказался рассматривать кассационную жалобу адвокатов.