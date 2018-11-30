Следствие попросило продлить арест Мамаева и Кокорина до 8 февраля
Следствие просит продлить арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Если суд удовлетворит ходатайство, спортсмены будут находиться в «Бутырке» до 8 февраля 2019 года.
Получение ходатайства следствия 30 ноября подтвердили в Тверском районном суде Москвы. Также силовики просят оставить под стражей брата Кокорина Кирилла и футболиста-любителя Александра Протасовицкого.
«В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей Мамаеву, Кокорину А., Кокорину К., Протасовицкому до 08.02.2019», — сообщил представитель суда, слова которого приводит RNS.
Он добавил, что дату заседания назначат в ближайшее время.
Сегодня стало известно, что судья кассационной инстанции отказал в передаче жалоб защитников Кокорина и Мамаева на рассмотрение президиума Мосгорсуда. Юристы пытались обжаловать арест своих клиентов, но Мосгорсуд сначала отклонил апелляции, а потом отказался рассматривать кассационную жалобу адвокатов.
Справка:
По версии следствия, утром 8 октября Кокорин и Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина. Им предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК («Хулиганство») и по двум 116-й («Побои»). Под арестом, кроме футболистов, находятся брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий. Они просились на свободу, раскаявшись и обещая больше никого не бить.