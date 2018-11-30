Рост продаж новых машин в Петербурге в октябре резко замедлился

В октябре петербургские автодилеры продали 13 854 новых машины, что на 7% больше, чем в октябре прошлого года, подсчитали эксперты агентства «Auto-Dealer-СПб». Впервые в этом году рост продаж по итогам одного месяца составил менее 10%. Кроме того, в октябре сразу пять брендов в топ-10 показали падение продаж. Такой негативный показатель зафиксирован второй раз в нынешнем году (первый раз — в июне).

Всего за 10 месяцев 2018 года в Санкт-Петербурге продано 128 592 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2017-го.

По итогам всего четвертого квартала двузначных темпов роста тоже ожидать не следует, считает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. Причиной замедления является высокая база прошлого года. «Повышение НДС с 1 января, скорее всего, не спровоцирует ажиотаж в автосалонах в конце года», – отметил он. Рост петербургского авторынка по итогам всего 2018 года составит 14-15%, считает эксперт.