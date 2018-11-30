Трамп опроверг информацию о квартире для Путина в московском Trump Tower

Президент США назвал «охотой на ведьм» расследование издания Buzzfeed, которое настаивает, что центр бизнес-империи Дональда Трампа — The Trump Organization — планировал построить 100-этажный небоскреб в Москве, подарив самый дорогой пентхаус Владимиру Путину.

«Подумывал о строительстве где-нибудь в России. Вложил в это ноль денег, дал ноль гарантий и не реализовал проект. Охота на ведьм!» — написал 30 ноября в Twitter Дональд Трамп.

Журналисты настаивали: проект строительства Trump Tower в Москве обсуждался, когда было известно, что бизнесмен собирается баллотироваться в президенты. Трамп в соцсети ответил и на это.

«Я – очень хороший девелопер, кто счастливо жил свою жизнь, когда увидел, что наша страна, мягко говоря, идет в неправильном направлении. Вопреки всем шансам, я решил стать президентом и продолжить вести мой бизнес очень легально, очень круто», – отметил глава государства.

Напомним, что 29 ноября сайт Buzzfeed сообщил, что главный юрист американского лидера Майкл Коэн мог обсуждать с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым в 2015–2016 годах строительство в Москве башни Трампа, одну из квартир в которой на безвозмездной основе могли передать Владимиру Путину. Дональда Трампа якобы регулярно ставили в известность о ходе этих переговоров. При этом американцы еще и собирались заработать на российских олигархах, которые, по их мнению, готовы платить любые деньги за соседство с Путиным.