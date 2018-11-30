Компания LEGENDA поддержала конкурс «Золотой Трезини»

LEGENDA Intelligent Development

Компания LEGENDA Intelligent Development стала официальным спонсором первого открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини», который проходит в Санкт-Петербурге под девизом «Недвижимость как искусство».

Конкурс «Золотой Трезини» проводится с целью выявить проекты в области реставрации, реконструкции и нового строительства, а также интерьерного дизайна, ландшафта и инфраструктуры, эстетика которых отвечает высокому уровню, исторически присущему Петербургу.

«Современная архитектура – одна из самых больных тем, которым все еще уделяется слишком мало внимания. Разговоры о том, как улучшать городскую среду, делать качественные красивые объекты идут уже давно, но пока от деклараций мы далеко не уехали. В этом году, в связи с провозглашенными новыми федеральными установками, ориентирами, появилась надежда, что архитектуре и качественному проектированию начнут уделять уже не теоретическое, а практическое внимание. Конкурс «Золотой Трезини» – это один из кирпичиков, из которых в конечном итоге будет складываться понимание хорошей качественной архитектуры в нашем городе», — говорит руководитель холдинга LEGENDA, член жюри конкурса «Золотой Трезини» Василий Селиванов.

Помимо Василия Селиванова, в состав жюри конкурса входят историк Лев Лурье, джазовый музыкант Давид Голощекин, модельер Татьяна Парфенова, фотограф Эрмитажа Юрий Молодковец, архитектор Максим Атаянц, скульптор Павел Игнатьев, художник Ольга Тобрелутс и другие известные персоны. Мероприятие организовано при поддержке дипломатического представительства Швейцарии в Санкт-Петербурге, а почетным председателем жюри является Генеральный консул Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджер М. Кулль.

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