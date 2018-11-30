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Недвижимость
30.11.2018 15:47
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Смольный пообещал завершить в 2019 году все проблемные жилые стройки. В Петербурге таких 33

Чиновники насчитали в Петербурге 33 проблемные жилые стройки. Десять домов из этого списка проходят итоговые проверки. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина.

В начале года в Северной столице среди проблемных числились 39 строящихся жилых домов на 13,1 тысячи квартир. Их общая площадь составляла более 570 тысяч кв. метров. В настоящее время шесть объектов на 1525 квартир из этого списка получили разрешение на ввод в эксплуатацию.

Кроме того, еще 10 домов проходят итоговые проверки управления Госстройнадзора. После завершения всех доработок и согласований покупатели жилья получат ключи от 3,3 тысячи квартир. Оставшиеся 23 дома на 7171 квартиру чиновники планируют достроить и ввести в эксплуатацию в 2019 году.

В комитете по строительству «Фонтанке» назвали «тройку лидеров с конца». Это строящийся на Московском шоссе ЖК «Вариант» от компании «Ареал», в Выборгском районе – ЖК «Новая Скандинавия», который строила «Группа Прайм», и жилой комплекс «Трио» в Пушкинском районе от «Петротреста».

В октябре стало известно, что из-за изменений в законодательстве о долевом строительстве Росреестр прекратил регистрацию новых договоров долевого участия по 38 домам. Запрет на привлечение новых средств дольщиков наложили из-за того, что просрочка сдачи объектов превысила шесть месяцев. На 30 ноября в городе действует разрешение на строительство 1 238 жилых домов. Из них по «долевке» возводятся 654 жилых здания. 

Ранее власти признали, что темпы ввода жилья обгоняют темпы строительства социальной инфраструктуры. Каждый год в Петербурге появляется более 3,5 млн квадратных метров жилой недвижимости. Для обеспечения их «социалкой» необходимо 252 млрд рублей, в настоящее время застройщики покрывают 49% от этой суммы. Смольный планирует, что со следующего года начнет работу фонд социального участия застройщиков, с которого девелоперы будут отчислять средства на создание школ и детских садов.

 

 

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