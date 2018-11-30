В Петербурге камеры видеонаблюдения научили распознавать лица

На улицах Петербурга установили более 80 «интеллектуальных» камер. Система умеет распознавать лица и госномера автомобилей, фиксировать забытые предметы и чрезвычайные происшествия, в том числе ДТП и пожары.

Как рассказали 30 ноября в комитете по информатизации Смольного, в режиме реального времени камеры «видят» лица, программируя их в биометрические модели. По таким прототипам невозможно восстановить оригинальные изображения, но их легко сопоставить с базами данных из различных источников.

До конца года количество камер с биометрическими решениями превысит 150. Установку оборудования продолжат в следующем году.

Технология компьютерного зрения и распознавания лиц внедряется в городскую систему видеонаблюдения в рамках проекта «Умный город». В основе решения лежит разработка от группы компаний «ЦРТ».

Напомним, с середины декабря планируется запуск приложения «Безопасный Санкт-Петербург». На его разработку ушло 13 млн рублей. С помощью сервиса горожане из наблюдаемых превратятся в наблюдателей.