Банк «Санкт-Петербург» переходит на дивидендные выплаты от чистой прибыли по МСФО

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» на заседании 29 ноября 2018 года принял решение утвердить Дивидендную политику в новой редакции.

В документе закреплено намерение Банка направлять на выплату дивидендов по обыкновенным акциям не менее 20% чистой прибыли отчетного года по МСФО (по данным аудированной консолидированной отчетности, с учетом имеющегося в распоряжении свободного капитала). Последние 4 года, в соответствии с предыдущей Дивидендной политикой, Банк выплачивал дивиденды в размере 20% чистой прибыли по РСБУ.

Переход на практику выплаты дивидендов от чистой прибыли по МСФО осуществляется в рамках Комплексной программы по повышению рыночной капитализации, утвержденной Наблюдательным советом Банка в октябре 2018 года. Как ранее объявлял Банк, Программа также предусматривает рассмотрение вопроса о выкупе акций как минимум дважды в год, в зависимости от рыночной цены и наличия свободного капитала, при этом Банк подтверждает свое намерение осуществлять погашение выкупленных акций.

Комментарии Александра Савельева, председателя Правления Банка:

«Решение утвердить новую Дивидендную политику и перейти на выплаты дивидендов от чистой прибыли по МСФО сделано в соответствие с лучшей рыночной практикой и повышает привлекательность акций Банка. Вместе с тем, это знак признательности нашим инвесторам, значительно увеличивающий дивидендную доходность и открывающий новую страницу в наших взаимоотношениях с рынком».

Наблюдательный совет на заседании 29 ноября 2018 года также рассмотрел финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2018 года, отчет об управлении рисками по итогам 9 месяцев 2018 года и доклад о реализации Информационной политики в 2018 году.

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