Выпустить беспилотники на трассу М-11 в рамках госпроекта обещают в начале 2019 года

Испытания беспилотных автомобилей в России начнутся в 2019 году и пройдут они не только в Москве и Татарстане, но и на автодороге М-11 «Столица» (Москва – Санкт-Петербург), на обходе Вышнего Волочка в Тверской области. Об этом на Urban Mobility Forum сообщил соруководитель Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Александр Гурко, передаёт агентство «Москва».

«Испытания на трассе М-11 начнутся в следующем году. Планировали начать этот проект в ноябре текущего года, но задержались процедуры Минтранса и «Автодора» по проекту. Ожидаем, что конкретная работа начнется в декабре – январе. В декабре начнется проектирование. Начало проекта, машины поедут – через четыре-пять месяцев», – объяснил Гурко.

Заинтересованность в участии в проекте, по его словам, высказали такие компании как Scania, Volvo, ГАЗ, АвтоВАЗ, КамАЗ и Volkswagen.

Напомним, на днях премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении трёхлетнего эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. «Это положение будет в тестовом режиме использоваться на территории ряда мест в Москве и Татарстане, начнем мы это совсем скоро — с 1 декабря», – сказал тогда Медведев на совещании с вице-премьерами (цитата по сайту НТИ). Трасса М-11 в этом сообщении не упоминалась, хотя планируемые тесты беспилотников на М-11 обсуждаются давно.

К тестам допустят, как мы уже писали, не всякую компанию, а только те, у которых уставный капитал более 100 млн руб. и которые смогут застраховать каждую участвующую в эксперименте машину на 10 млн руб.

Проект постановления подготовлен в рамках реализации дорожной карты «Автонета». Эксперты раскритиковали его. По их мнению, постановление готовится в интересах крупных компаний, а небольшие стартапы участвовать не смогут.

Национальную технологическую инициативу (НТИ) «Автонет» – государственный план до 2035 года по развитию технологий беспилотных авто и электромобилей – реализует с 2014 года российское правительство по поручению президента Владимира Путина. Финансирование НТИ до 2020 года, по данным «Коммерсанта», превышает 50 млрд руб., из них 28,5 млрд руб. — из госбюджета.

За рубежом автономный транспорт тестируют уже давно. Известно и о пробных поездках по России. Например, «Яндекс» испытывал свою разработку в Москве и Казани, а беспилотник из Петербурга совсем недавно преодолел 2500 километров до Казани. Росавтодор несколько раз анонсировал заезды автономных автомобилей по «Скандинавии» начиная с весны-лета 2018 года (новостей о состоявшихся поездках, однако, не было), а в апреле 2018 года подписал с Агентством транспортной безопасности Финляндии «Трафи» Меморандум о сотрудничестве в области развития интеллектуального транспорта и информационных технологий.