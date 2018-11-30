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Общество
30.11.2018 15:26
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Путин поручил пресечь хищения газа, нефти и нефтепродуктов в Дагестане

Ряд поручений по развитию топливно-энергетического комплекса Дагестана дал президент Владимир Путин. К решению проблем региона он привлек, помимо премьер-министра Дмитрия Медведева, генпрокурора Юрия Чайку и главу Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева.  

Документ, датированный 29 ноября, опубликован на сайте Кремля. В нем говорится, что правительство и Генпрокуратура должны принять «незамедлительные меры» по выявлению, пресечению и предупреждению хищений газа, нефти и нефтепродуктов на территории Дагестана. Также необходимо пресечь несанкционированное подключение к распределительным сетям, незаконный оборот нефтепродуктов и противоправное использование товарных знаков. 

До 1 марта 2019 года ФАС должна принять меры, чтобы привести в соответствие с экономически обоснованными цены на электрическую энергию, на природный газ и тарифы на тепло в Северо-Кавказском регионе. 

В этот же срок правительство должно обеспечить инвентаризацию газораспределительных и электрических сетей в республике. В том числе – выявить бесхозные энергообъекты и принять меры по оформлению прав собственности на них. 

До 31 декабря текущего года Владимир Путин ждет от Дмитрия Медведева доклад о том, как обстоит ситуация в топливно-энергетическом комплексе Дагестана.

О необходимости активизировать борьбу с потерями энергоресурсов на территории Северного Кавказа заявил в июле 2018-го Дмитрий Медведев. По его словам, на потери при транспортировке часто списывают все, что фактически было просто украдено: при помощи самовольных подключений и врезок, а также намеренного банкротства предприятий ЖКХ, энергосбыта.

В 2017 году компания «Газпром межрегионгаз Пятигорск» сообщала, что только за первую половину года по ее инициативе было возбуждено 120 уголовных дел по факту хищения в Дагестане газа. Общий ущерб от незаконных врезок в газопровод и хищения газа составил более 44 млн руб.

В начале 2018 года компания «Газпром газораспределение Махачкала», выделившаяся из «Газпром межрегионгаз Пятигорск», сообщала о выявлении незаконной врезки в газопровод. Объем несанкционированного отбора газа за полгода составил 12 689 725 кубометров стоимостью почти 80 млн рублей. 

В начале ноября 2018 года в здании компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» прошли обыски. Оперативные мероприятия проходили и в  рабочем кабинете главы предприятия Владимира Анастасова.

Справка:

Антикоррупционная «зачистка» в Дагестане стартовала в начале 2018 года. В январе был арестован мэр Махачкалы Муса Мусаев. В феврале задержали бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, двух его бывших заместителей – Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего главу министерства образования и науки республики Шахобаса Шахова. Их обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на социальную сферу и инвестиционную программу региона. После этого продолжить «зачистки» пообещал президент Владимир Путин. Весной обыски прошли у сотрудников дагестанской таможни. 4 июля уволили и обыскали вице-премьера Дагестана Рамзана Алиева. 7 июля был задержан бывший глава минздрава республики Танка Ибрагимов в рамках дела о хищении 105,6 миллиона рублей, которые были выделены на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования.

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