Аэрофлот объявляет глобальную рождественскую распродажу

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Аэрофлот объявляет глобальную рождественскую распродажу авиабилетов по популярным направлениям из Москвы и Санкт-Петербурга.

Стоимость авиабилетов из Москвы по России — от 2 987 рублей, в страны СНГ и Грузию — от 3 536 рублей, в города Европы от 10 975 рублей.

Тарифы на перелеты из Санкт-Петербурга по российским маршрутам — от 3 937 рублей, в европейские города — от 11 415 рублей, в страны Средней Азии — от 9 292 рублей. С полным перечнем городов и ценами на перевозку можно ознакомиться на сайте акции.

Период проведения акции с 30 ноября по 12 декабря 2018 года. Приобрести авиабилеты можно на официальном сайте Аэрофлота, в офисах продаж авиакомпании, а также в офисах агентов на территории РФ и за рубежом. Предоставляется услуга предварительного бронирования через контакт-центр Аэрофлота, которое должно быть оплачено в течение 24 часов, до момента его аннулирования.

Совершить перелет за рубеж и обратно, в пункты СНГ и Грузию и/или обратно по данным авиабилетам возможно с 30 ноября по 20 декабря 2018 года, между городами России — с 30 ноября по 26 декабря 2018 года. Обратный полет необходимо выполнить по 4 января 2019 года.

Обратная перевозка может начаться не ранее первого воскресенья после даты прилета в пункт назначения или не ранее 3-х дней пребывания, что наступит ранее. Для перевозок между пунктами РФ и перевозок от/до Армении, Грузии, Казахстана, Узбекистана — без ограничений.

Количество мест ограничено.

Подробнее ознакомиться с правилами тарифов, а также с перечнем направлений можно на официальном сайте авиакомпании, а также по круглосуточным телефонам контакт-центра Аэрофлота: +7 495 223 5555, 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов).