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Общество
30.11.2018 14:51
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Украина, Илон Маск и рубль. Роскосмос рассказал о своих проблемах

В отчете госкорпорации "Роскосмос" о деятельности за 2017 год говорится о сохранении позиций на рынке космических запусков, однако внешние причины помешали достичь поставленных показателей. 

Доля экспорта российской продукции космической отрасли в прошлом году должна была составить почти четверть от мирового рынка, однако по факту дотянула только до 8,5%, что на 0,3 меньше, чем годом ранее. 

«Причинами снижения конкурентоспособности отечественной космической техники на мировом рынке являются <...> препятствование оснащению российских КА высококачественной импортной аппаратурой, обусловленное санкционной политикой западных государств, а также падение курса рубля по отношению к мировым валютам», – говорится в отчете Роскосмоса.

Кроме того, к снижению показателей руку приложил и Илон Маск с его SpaceX, так как в 2017-м состоялся «выход частных фирм США при содействии государства на мировой рынок пусковых услуг с демпинговыми ценами космических запусков (в частности, фирмы SpaceX с семейством РН Falcon)».

Российская госкорпорация ставила перед собой цель выйти на 7,7% от глобального объема по производству ракетно-космической техники в мире, закончив год с показателем в 7,1%. «Сокращение бюджетного финансирования Госпрограммы», – так неудача объясняется в отчете.

План по запуску космических аппаратов также не был выполнен: из 25 ракет полетели только 17. В трех случаях запуск был перенесен из-за того, что украинские партнеры не смогли поставить комплектующие в срок.

Несмотря на то, что госкорпорации не удалось достигнуть поставленных целей, Роскосмос ставит перед собой амбициозные задачи. В выпущенном впервые за пять лет документе развития космической отрасли страны говорится, что необходимо повышать конкурентоспособность на мировом рынке, развивать государственно-частное партнерство, сотрудничать с Китаем и Индией, минимизировать последствия санкционного давления и даже начать пилотируемые полеты на Луну. 

Справка:

Напомним, что в последнее время Роскосмос сталкивается с трудностями и неприятностями. Так, недавно Генпрокуратура заявила о 16 уголовных делах из-за «системных» нарушений в госкорпорации, а также о проверках по 44 материалам. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин настаивает на миллиардных хищениях и нарушениях на сотни миллиардов рублей, выявленных аудиторами в деятельности Роскосмоса. По его словам, более 40% нарушений, обнаруженных Счетной палатой в прошлом году, относятся к деятельности госкорпорации. Кроме того, в октябре аварией закончился запуск  пилотируемого корабля «Союз-ФГ». При этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин признал, что современное оборудование составляет не более 13% производственных фондов.

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