В Концерне ВКО «Алмаз – Антей» обсудили вопросы развития машиностроительного комплекса России

Фото: пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"

В Научно-образовательном центре ВКО «Алмаз – Антей» 30 ноября 2018 года состоялось первое заседание комиссии по развитию машиностроительного комплекса.

Комплекс обеспечивает конкурентоспособность выпускаемой продукции, созданной Союзом машиностроителей России и Ассоциацией «Лига содействия оборонным мероприятиям».

В заседании принял участие Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, руководители ведущих предприятий отрасли и общественных организаций.

Темой первого заседания комиссии стали проблемные вопросы проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ предприятиями отечественного машиностроительного комплекса.

Председатель комиссии Ян Новиков отметил ключевую роль, которую призван сыграть новый орган в развитии машиностроительного комплекса страны.

Фото: пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"

Ян Новиков выразил надежду, что комиссия сможет предложить российским машиностроителям новые формы работы, сформировать консолидированные предложения предприятий для обобщения проблем машиностроительного комплекса России. По его мнению, результатом деятельности Комиссии должно стать достижение лидирующих позиций предприятий отечественного ОПК на мировом рынке машиностроения.

Общим решением участников заседания был утвержден состав Комиссии, регламент и план работы органа на 2018 – 2019 годы.

На последующих заседаниях будут рассмотрены проблематика проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, предложения о мерах по борьбе с лоббизмом зарубежных компаний на российском рынке, концепция стратегии развития машиностроительного комплекса.

Решение о создании Комиссии по развитию машиностроительного комплекса для обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции было принято на расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» 11 октября 2018 года.

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