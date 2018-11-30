18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-1°C
/ Завтра: -6
$ 66.53р
75.75р
16:07 30.11.2018
Расширенный поиск

Город
30.11.2018 14:41
Печать

Кейс-чемпионат станет социальным лифтом для петербургских студентов

В Петербурге запущена серия кейс-чемпионатов для студентов в рамках проекта LeaderCup.

С ноября по май запланировано проведение 12 отборочных кейс-чемпионатов, посвященных различным тематикам и городским проблемам. Тринадцатое, финальное, мероприятие соберет лучших представителей петербургских вузов и молодых специалистов различных отраслей в мае 2019 года.

«Важно наладить прямой диалог перспективных студентов с представителями крупных компаний и органов государственной власти. Имея возможность проявить себя в ходе разрешения реальной проблемы конкретной организации, молодой специалист может обеспечить себе быстрый карьерный рост, полностью отвечающий его компетенциям. А также внести вклад в решение задач, актуальных как для бизнеса, так и для страны в целом», — пояснил руководитель проекта LeaderCup Никита Третьяков.

Стартовые соревнования прошли в минувшие выходные в образовательном пространстве «Итальянская, 16» по темам развития спортивной и машиностроительной отрасли в Петербурге. Из более 600 зарегистрированных человек были отобраны 20 команд из лучших студентов. В течение двух дней участники обдумывали свои идеи, оформляли решения и презентовали их перед представителями ведущих российских компаний, которые являются потенциальными работодателями и драйверами карьерного роста для соревнующихся.

Стать участником проекта LeaderCup бесплатно может студент любого вуза, заинтересованный в карьерном росте. Зарегистрироваться на мероприятия проекта можно по ссылке.

Проект реализуется общественным движением «Народные эксперты».

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
LEGENDA Intelligent Development
30.11.2018 15:47

Компания LEGENDA поддержала конкурс «Золотой Трезини»

Компания LEGENDA Intelligent Development стала официальным спонсором первого открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини», который проходит в Санкт-Петербурге под девизом «Недвижимость как искусство».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
30.11.2018 15:29

Банк «Санкт-Петербург» переходит на дивидендные выплаты от чистой прибыли по МСФО

Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» на заседании 29 ноября 2018 года принял решение утвердить Дивидендную политику в новой редакции
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
30.11.2018 15:20

Аэрофлот объявляет глобальную рождественскую распродажу

Аэрофлот объявляет глобальную рождественскую распродажу авиабилетов по популярным направлениям из Москвы и Санкт-Петербурга
30.11.2018 15:00

«Алмаз – Антей» примет участие в первой оборонной выставке в Каире

«Алмаз – Антей» представит продукцию военного и двойного назначения на Египетской международной оборонной выставке EDEX 2018, которая пройдет с 3 по 5 декабря 2018 года в Каире
Девятова Регина
30.11.2018 13:26

ГрузовичкоФ стал лучшим в России малотоннажным перевозчиком

Лауреаты и дипломанты ежегодной Национальной премии «Грузовики и дороги» объявлены накануне в Москве. Торжественная церемония вручения профессиональной награды в области грузовых автомобильных перевозок состоялась в столичном отеле The Ritz-Carlton
30.11.2018 13:06

«Алмаз – Антей» примет участие в выставке «Здравоохранение - 2018»

Холдинг покажет возможности по разработке и производству современного медицинского оборудования. Международная выставка «Здравоохранение-2018» пройдет в Москве в рамках форума «Российская неделя здравоохранения» в ЦВК «Экспоцентр» с 03 по 07 декабря.
АО «Строительный трест»
30.11.2018 10:00

Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в ноябре

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых и многофункциональных комплексов в Санкт-Петербурге и Калининграде в ноябре 2018 года: «Сосновка», МФК AVATAR, а также ЖК «Город мастеров»
Фото предоставлено авиакомпанией «Уральские авиалинии»
30.11.2018 10:00

«Уральские авиалинии» будут летать из Пулково в Алматы

Новые прямые рейсы в Казахстан из Санкт-Петербурга появятся в расписании авиакомпании с частотой два раза в неделю
ЖК "Граф Орлов"
29.11.2018 15:49

Компания Л1 начинает заселение 4-го корпуса ЖК «Граф Орлов»

С 4 декабря Компания Л1 начнет выдачу ключей покупателям квартир в корпусе №4 (секции 4.1, 4.2 и 4.3) жилого комплекса «Граф Орлов»
Фото предоставлены kingwinch.ru
29.11.2018 15:09

1 декабря в Петербурге пройдет экстремальная премия «Наводнение 2018»

В рамках второй Всероссийской экстремальной премии «Наводнение 2018»(12+), сообщество водных видов спорта России подводит итоги 2018 года.
АО «Строительный трест»
29.11.2018 15:08

Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в ноябре

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых и многофункциональных комплексов в Ленинградской области в ноябре 2018 года: NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор»
Фото предоставлено АО «ОТП Банк»
29.11.2018 14:49

ОТП Банк провел Бизнес-Завтрак для клиентов МСБ в Санкт-Петербурге

28 ноября ОТП Банк пригласил клиентов Малого и среднего бизнеса на традиционную дружескую встречу в формате Бизнес-Завтрака. Встреча была полна интересной информации.