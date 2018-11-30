Кейс-чемпионат станет социальным лифтом для петербургских студентов

В Петербурге запущена серия кейс-чемпионатов для студентов в рамках проекта LeaderCup.

С ноября по май запланировано проведение 12 отборочных кейс-чемпионатов, посвященных различным тематикам и городским проблемам. Тринадцатое, финальное, мероприятие соберет лучших представителей петербургских вузов и молодых специалистов различных отраслей в мае 2019 года.

«Важно наладить прямой диалог перспективных студентов с представителями крупных компаний и органов государственной власти. Имея возможность проявить себя в ходе разрешения реальной проблемы конкретной организации, молодой специалист может обеспечить себе быстрый карьерный рост, полностью отвечающий его компетенциям. А также внести вклад в решение задач, актуальных как для бизнеса, так и для страны в целом», — пояснил руководитель проекта LeaderCup Никита Третьяков.

Стартовые соревнования прошли в минувшие выходные в образовательном пространстве «Итальянская, 16» по темам развития спортивной и машиностроительной отрасли в Петербурге. Из более 600 зарегистрированных человек были отобраны 20 команд из лучших студентов. В течение двух дней участники обдумывали свои идеи, оформляли решения и презентовали их перед представителями ведущих российских компаний, которые являются потенциальными работодателями и драйверами карьерного роста для соревнующихся.

Стать участником проекта LeaderCup бесплатно может студент любого вуза, заинтересованный в карьерном росте. Зарегистрироваться на мероприятия проекта можно по ссылке.

Проект реализуется общественным движением «Народные эксперты».