На развязке КАД с ЗСД на ночь закроют два съезда

На развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом на восемь часов закроют два съезда, сообщает 30 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Заезда и съезда с ЗСД ограничение не коснётся.

С 23:00 1 декабря до 7:00 2 декабря в связи с работами по восстановлению технических средств организации дорожного движения в узле пересечения с трассой ЗСД и с Дачным проспектом (70-й километр внутреннего кольца, 71-й километр внешнего кольца), которые проведёт ООО СПК «Зелёный город», будут полностью перекрыты съезды с Предпортовой улицы на внешнее кольцо КАД и Дачный проспект.

Напомним, сейчас самый загруженный участок на КАД – в районе Беляевского моста через Охту, где полностью закрыто одно кольцо и пробки не рассасываются до глубокой ночи. Ремонт моста продлится до 7 декабря. Работы идут и на развязке КАД проспектом с Культуры, но заторов там нет.