Житель Якутии 71 раз выстрелил в дверь из охотничьего ружья. Против стрелка возбудили уголовное дело о покушении на полицейских

Двадцатипятилетний житель Якутии подозревается в посягательстве на жизнь полицейских. Агрессора с охотничьим ружьём и правоохранителей разделяла дверь, которая и приняла на себя весь удар.

Как сообщается на сайте Следственного комитета по Республике Якутия 30 ноября, накануне мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу из гладкоствольного охотничьего ружья МР-155 в квартире в селе Борогонцы Усть-Алданского района. Соседи вызвали полицию. Силовики через закрытую дверь потребовали прекратить огонь. Однако буян не желал спокойствия и в ответ продолжил стрельбу по двери своей квартиры, за которой находились полицейские. На месте происшествия обнаружили 71 оружейную гильзу.

После продолжительных переговоров стрелка обезвредили и доставили в отдел Следственного комитета, где он дал показания и признал вину. Ранее мужчина к уголовной и административной ответственности не привлекался. Ружьё зарегистрировано на его имя.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).