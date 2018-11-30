«Сегодня сбылась мечта самбистов всего мира». Самбо, придуманное для подготовки офицеров НКВД, может стать олимпийским видом спорта

Самбо получило временное признание Международного олимпийского комитета (МОК) на заседании исполкома организации в Токио. Как сообщает 30 ноября РБК со ссылкой на ТАСС, это означает, что в будущем этот вид спорта может быть включен в программу Олимпийских игр, а также получит ежегодное финансирование МОК.

«Сегодня сбылась мечта самбистов всего мира — самбо как вид спорта получило временное признание Международного олимпийского комитета», — заявил глава Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков.

Самбо (самооборона без оружия) изначально было разработано в СССР в 1930-е годы как комплексная система самозащиты для подготовки офицеров НКВД и военнослужащих внутренних войск. Официальной датой рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 года, когда Спорткомитет СССР включил самбо в число видов спорта, культивируемых в СССР.