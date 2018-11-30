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Общество
30.11.2018 14:04
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ЕСПЧ требует от России до 3 декабря предоставить информацию о здоровье и условиях содержания украинских моряков

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ответил на запрос Украины о конфликте в Керченском проливе, запросив у российской стороны сведения о 24 украинцах, которые были  арестованы на два месяца за нарушение государственной границы России. 

«ЕСПЧ задает вопросы правительству России в рамках нового межгосударственного дела относительно событий в Азовском море», – сообщается 30 ноября в решении по делу «Украина против России» номер 55855/18.

Европейский суд хочет получить от российской стороны ответы на два вопроса. Во-первых, лишены ли свободы офицеры военно-морских судов Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу»? Если да, то на каком основании и где они содержатся? Во-вторых, есть ли среди офицеров  раненые? Если да, то кто они и какую помощь они получили? 

В обращении в ЕСПЧ, которое 28 ноября отправило украинское министерство юстиции, подчеркивается, что Украина хочет, чтобы задержанных моряков рассматривали как военнопленных в соответствии с третьей статьей Женевской конвенции 1949 года.

Российской стороне дан срок для ответа до 3 декабря.

Справка:

Напомним, что 25 ноября Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы). В ФСБ заявили, что нашли на задержанных кораблях оружие и приказ «скрытно пройти Керченский пролив». Вечером 26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем. 28 ноября 24 украинских моряка были арестованы на два месяца. Конфликт в Черном море сорвал назначенную на 1 декабря встречу президентов России и США.

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