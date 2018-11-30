ЕСПЧ требует от России до 3 декабря предоставить информацию о здоровье и условиях содержания украинских моряков

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ответил на запрос Украины о конфликте в Керченском проливе, запросив у российской стороны сведения о 24 украинцах, которые были арестованы на два месяца за нарушение государственной границы России.

«ЕСПЧ задает вопросы правительству России в рамках нового межгосударственного дела относительно событий в Азовском море», – сообщается 30 ноября в решении по делу «Украина против России» номер 55855/18.

Европейский суд хочет получить от российской стороны ответы на два вопроса. Во-первых, лишены ли свободы офицеры военно-морских судов Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу»? Если да, то на каком основании и где они содержатся? Во-вторых, есть ли среди офицеров раненые? Если да, то кто они и какую помощь они получили?

В обращении в ЕСПЧ, которое 28 ноября отправило украинское министерство юстиции, подчеркивается, что Украина хочет, чтобы задержанных моряков рассматривали как военнопленных в соответствии с третьей статьей Женевской конвенции 1949 года.

Российской стороне дан срок для ответа до 3 декабря.