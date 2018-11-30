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Общество
30.11.2018 14:00
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В восьми российских регионах начнут бороться с бедностью. Остальные подождут

С нового года в ряде российских регионов будут выявлять бедных, чтобы помочь им выйти из нищеты. В пилотный проект, запускаемый в рамках исполнения майских указов, попали восемь регионов: Кабардино-Балкарская республика, Татарстан, Приморский край, Ивановская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская и Томская области.

Как сообщает 30 ноября РБК, планами чиновников на заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям поделился министр труда и социальной защиты Максим Топилин.  

«Мы в соответствии с поручением председателя правительства, вашими поручениями почти подготовили первый драфт мероприятий по исполнению национальной цели по снижению в два раза уровня бедности. Сейчас договорились с рядом регионов … провести на их территориях эксперимент по персонифицированному выявлению семей с низкими доходами, с тем чтобы построить для них траектории выхода из малообеспеченности», — рассказал чиновник. 

В Министерстве труда объяснили, что цель проекта – провести всесторонний анализ причин бедности. А потом на примере пилотных регионов разработать эффективные универсальные механизмы, направленные как на увеличение доходов граждан, так и на снижение бедности. 

Выявлять бедные семьи хотят на основе информации местных органов власти и госстатистики. Адресную помощь нуждающимся будут оказывать «на основе социального контракта». Кроме того, Минтруд и Минфин проработают вопрос финансирования госпомощи на основании социального контракта из федерального бюджета. 

«Будем прорабатывать, соответственно, с Минфином вопрос о том, чтобы социальный контракт определенным образом поддерживался из федерального бюджета. Пока этих решений нет. Это компетенция регионов», — рассказал Топилин.

О том, что в России нужно сократить число бедных в два раза, заявил в мартовском послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин. Он привел информацию о том, что 20 млн граждан живут за чертой бедности. «Даже некоторые работающие люди живут очень скромно», — отметил глава государства. 

Недавно сообщалось, что почти четверть россиян не может купить базовый набор продуктов питания. 

 

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