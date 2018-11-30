18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-1°C
/ Завтра: -6
$ 66.53р
75.75р
16:07 30.11.2018
Расширенный поиск

Город
30.11.2018 13:55
Печать

Беглов написал законопроект о «едином окне» для подачи заявок на митинги и штрафах для тех, кто на них не приходит

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов предлагает изменить региональное законодательство о митингах. Законопроект его авторства опубликован на сайте Смольного 30 ноября. 

Согласно документу, в Петербурге увеличится количество гайд-парков – мест, где можно митинговать без согласования, но с уведомлением. Сейчас их в городе четыре (в саду 30-летия Октября, Удельном, Южно-Приморском и Полюстровском парках), после утверждения закона их станет восемь.

Также в законопроекте прописана ответственность для тех, кто заявляет о митингах, но не проводит их. Ранее чиновники жаловались на то, что им приходится работать в холостую из-за этого. По предложению губернатора, если организатор митинга не предупредит власти об отмене мероприятия, за это ему будет грозить штраф в размере пяти тысяч рублей, если это должностное лицо – штраф от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей, для юридических лиц – от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.

В проекте закона указано, что правительство сможет предоставлять депутатам специальные помещения для встречи с избирателями и согласовывать порядок их организации.

Помимо прочего в Смольном предложили создать «единое окно» для подачи заявок на митинги численностью до 500 человек в гайд-парках.

Предложение омбудсмена Петербурга Александра Шишлова публиковать все заявки на митинги в Интернете, судя по тексту законопроекта, учтено не было.

В петербургском парламенте, как выяснила «Фонтанка», также готовили свой законопроект о митингах. По словам главы комитета по законодательству Дениса Четырбока, для этого организовали специальную рабочую группу, которая собирала предложения депутатов. По словам парламентария, вероятно, эти предложения могут быть учтены в виде поправок к законопроекту Смольного во втором чтении.

«В рабочую группу поступило много предложений относительно решения вопроса о встречах депутатов со своими избирателями», – подчеркнул депутат.

Он также добавил, что региональное законодательство о митингах должно не противоречить федеральному, поэтому возможностей для его корректировки немного, тем не менее законодателям предстоит учесть особенности Петербурга.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
LEGENDA Intelligent Development
30.11.2018 15:47

Компания LEGENDA поддержала конкурс «Золотой Трезини»

Компания LEGENDA Intelligent Development стала официальным спонсором первого открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини», который проходит в Санкт-Петербурге под девизом «Недвижимость как искусство».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
30.11.2018 15:29

Банк «Санкт-Петербург» переходит на дивидендные выплаты от чистой прибыли по МСФО

Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» на заседании 29 ноября 2018 года принял решение утвердить Дивидендную политику в новой редакции
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
30.11.2018 15:20

Аэрофлот объявляет глобальную рождественскую распродажу

Аэрофлот объявляет глобальную рождественскую распродажу авиабилетов по популярным направлениям из Москвы и Санкт-Петербурга
30.11.2018 15:00

«Алмаз – Антей» примет участие в первой оборонной выставке в Каире

«Алмаз – Антей» представит продукцию военного и двойного назначения на Египетской международной оборонной выставке EDEX 2018, которая пройдет с 3 по 5 декабря 2018 года в Каире
Девятова Регина
30.11.2018 13:26

ГрузовичкоФ стал лучшим в России малотоннажным перевозчиком

Лауреаты и дипломанты ежегодной Национальной премии «Грузовики и дороги» объявлены накануне в Москве. Торжественная церемония вручения профессиональной награды в области грузовых автомобильных перевозок состоялась в столичном отеле The Ritz-Carlton
30.11.2018 13:06

«Алмаз – Антей» примет участие в выставке «Здравоохранение - 2018»

Холдинг покажет возможности по разработке и производству современного медицинского оборудования. Международная выставка «Здравоохранение-2018» пройдет в Москве в рамках форума «Российская неделя здравоохранения» в ЦВК «Экспоцентр» с 03 по 07 декабря.
АО «Строительный трест»
30.11.2018 10:00

Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в ноябре

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых и многофункциональных комплексов в Санкт-Петербурге и Калининграде в ноябре 2018 года: «Сосновка», МФК AVATAR, а также ЖК «Город мастеров»
Фото предоставлено авиакомпанией «Уральские авиалинии»
30.11.2018 10:00

«Уральские авиалинии» будут летать из Пулково в Алматы

Новые прямые рейсы в Казахстан из Санкт-Петербурга появятся в расписании авиакомпании с частотой два раза в неделю
ЖК "Граф Орлов"
29.11.2018 15:49

Компания Л1 начинает заселение 4-го корпуса ЖК «Граф Орлов»

С 4 декабря Компания Л1 начнет выдачу ключей покупателям квартир в корпусе №4 (секции 4.1, 4.2 и 4.3) жилого комплекса «Граф Орлов»
Фото предоставлены kingwinch.ru
29.11.2018 15:09

1 декабря в Петербурге пройдет экстремальная премия «Наводнение 2018»

В рамках второй Всероссийской экстремальной премии «Наводнение 2018»(12+), сообщество водных видов спорта России подводит итоги 2018 года.
АО «Строительный трест»
29.11.2018 15:08

Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в ноябре

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых и многофункциональных комплексов в Ленинградской области в ноябре 2018 года: NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор»
Фото предоставлено АО «ОТП Банк»
29.11.2018 14:49

ОТП Банк провел Бизнес-Завтрак для клиентов МСБ в Санкт-Петербурге

28 ноября ОТП Банк пригласил клиентов Малого и среднего бизнеса на традиционную дружескую встречу в формате Бизнес-Завтрака. Встреча была полна интересной информации.