Беглов написал законопроект о «едином окне» для подачи заявок на митинги и штрафах для тех, кто на них не приходит

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов предлагает изменить региональное законодательство о митингах. Законопроект его авторства опубликован на сайте Смольного 30 ноября.

Согласно документу, в Петербурге увеличится количество гайд-парков – мест, где можно митинговать без согласования, но с уведомлением. Сейчас их в городе четыре (в саду 30-летия Октября, Удельном, Южно-Приморском и Полюстровском парках), после утверждения закона их станет восемь.

Также в законопроекте прописана ответственность для тех, кто заявляет о митингах, но не проводит их. Ранее чиновники жаловались на то, что им приходится работать в холостую из-за этого. По предложению губернатора, если организатор митинга не предупредит власти об отмене мероприятия, за это ему будет грозить штраф в размере пяти тысяч рублей, если это должностное лицо – штраф от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей, для юридических лиц – от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.

В проекте закона указано, что правительство сможет предоставлять депутатам специальные помещения для встречи с избирателями и согласовывать порядок их организации.

Помимо прочего в Смольном предложили создать «единое окно» для подачи заявок на митинги численностью до 500 человек в гайд-парках.

Предложение омбудсмена Петербурга Александра Шишлова публиковать все заявки на митинги в Интернете, судя по тексту законопроекта, учтено не было.

В петербургском парламенте, как выяснила «Фонтанка», также готовили свой законопроект о митингах. По словам главы комитета по законодательству Дениса Четырбока, для этого организовали специальную рабочую группу, которая собирала предложения депутатов. По словам парламентария, вероятно, эти предложения могут быть учтены в виде поправок к законопроекту Смольного во втором чтении.

«В рабочую группу поступило много предложений относительно решения вопроса о встречах депутатов со своими избирателями», – подчеркнул депутат.

Он также добавил, что региональное законодательство о митингах должно не противоречить федеральному, поэтому возможностей для его корректировки немного, тем не менее законодателям предстоит учесть особенности Петербурга.