Утренняя прогулка с собакой привела петербурженку в прорубь. Пёс выбрался из воды сам, но хозяйке помочь не смог

Девушка с собакой провалилась под лёд на пляже парка 300-летия Санкт-Петербурга 30 ноября. Видео с места происшествия в социальные сети выложили очевидцы.

На кадрах видно, как пёс выбирается из проруби и начинает семенить вокруг проталины. Его хозяйка остаётся в воде.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе городского МЧС, сообщение о провалившемся под лёд человеке поступило в ведомство около 10 утра. Спасатели прибыли на место и вернули молодую женщину на берег. Она не пострадала.

С сегодняшнего дня в Петербурге закончен период навигации и развода мостов. Неву сковывает лед. Горожанам до 15 января запретили прогулки по рекам и каналам. Нарушителям грозят предупреждения и штрафы.