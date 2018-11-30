Музей Анны Ахматовой стал «дружелюбным» для людей с РАС

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме стал «дружелюбным» для людей с РАС – расстройством аутистического спектра, включившись в проект Центра «Антон тут рядом» Autism Friendly.

На сайте музея появилась так называемая «социальная история» – специальный раздел сайта, предназначенный для того, чтобы человек с РАС подготовился к посещению музея. Такие «социальные истории» практикуются в ряде европейских музеев, чтобы человеку с аутизмом было понятнее – куда он идет, где что расположено, что его ждет в музее. Описания с фотографиями для людей с РАС очень важны – помогают сориентироваться, успокаивают, дают четкий план действий.

Центр «Антон тут рядом», изучив зарубежный, в частности британский, опыт создания дружелюбной городской среды для людей с аутизмом, запустил подобный проект и в Петербурге. И уже несколько музеев включены в эту деятельность: давний партнер Центра «Антон тут рядом» Государственный Эрмитаж, Русский музей, Музей политической истории, ЦВЗ «Манеж», РОСФОТО, музей-заповедник «Гатчина», Музей художественного стекла, Музей Фаберже. Во всех музеях прошли встречи с сотрудниками – специалисты Центра «Антон тут рядом» рассказали о том, что такое аутизм, как люди с аутизмом воспринимают окружающий мир, как с ними общаться, чего следует избегать, на что обратить внимание. В этих музеях людей с РАС ждут – экскурсии адаптированы так, чтобы этим посетителям было понятно и интересно.

Музей Анны Ахматовой присоединился к проекту Центра «Антон тут рядом» несколько месяцев назад. Что оказалось интересным и важным для молодых людей с аутизмом?

«Интерактивная часть экспозиции, тот самый Белый зал – страницы из дневников Анны Ахматовой и старинные фотографии, которые подсвечиваются в момент, когда на них указывает рука, – привлекли особое внимание ребят, – рассказывают сотрудники Центра «Антон тут рядом». – Например, Денис, которому обычно тяжело долгое время концентрироваться на новой информации, подробно изучал этот музейный экспонат, потому что стихотворения как бы оживали. Восприятие студентов также высвечивало аспекты, которые в литературном музее обычно на втором плане: например, экскурсовод отметил непривычный интерес к техникам прошлого столетия. Группа интересовалась бытом и практическим оснащением квартиры, обсуждала детали и незначительные экспонаты интерьера. Например, каким способом наносились фотографии на зеркало? Как называлось радио, которое транслировало в военные годы? И даже сколько зарабатывала Анна Ахматова на своих книгах. Некоторые люди с аутизмом могут испытывать трудности с представлением абстрактных идей и ситуаций, которых у них нет в опыте. Благодаря тому, что чувства, эмоции, символы, время и образы представлены в экспозиции через предметы быта и семейные фотографии, экскурсия становится по-настоящему доступной всем участникам».

4 декабря в 16.00 в музее в рамках фестиваля «Эстафета доброты» Лада Ефимова, куратор программы «Дружелюбная среда» Центра «Антон тут рядом», проведет для всех желающих тренинг «Что такое аутизм?», а 5 и 6 декабря пройдут первые бесплатные интерактивные экскурсии для посетителей с РАС «Истории Фонтанного дома».