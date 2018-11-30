Кассационный суд отменил банкротство Валерия Израйлита

Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области о признании председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита банкротом. Заседание прошло 29 ноября.

Суд также отменил и соответствующее постановление 13-го Арбитражного апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, удовлетворив жалобу Израйлита на определение петербургского арбитража. Статус банкрота с бизнесмена сняли более чем через полгода.

Помимо банкротного процесса Валерий Израйлит является обвиняемым в рамках уголовного дела о мошенническом хищении денег, выделенных для строительства Балтийской трубопроводной системы. Следователи считают, что деньги отправлялись в офшоры через подставные фирмы. Из-за мошеннической схемы «Транснефти», по версии следствия, был причинен ущерб в размере 97,6 миллиона рублей. Расследование дела Израйлита было завершено в конце 2017 года, с конца 2016 года бизнесмен находится под стражей. В настоящее время он знакомится с материалами дела.