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Финляндия
30.11.2018 13:44
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Выходные в Финляндии 1-2 декабря: К Рождеству по волшебной тропе

В Финляндии уже вовсю витает дух Рождества. На улицах развернулись ярмарки, музеи зазывают на праздничные мероприятия. В Тампере в эти выходные можно успеть на выставку о Мэрилин Монро, а в Лаппеенранте - побывать на фестивале гитарной музыки.

Выходные в Финляндии 1-2 декабря: К Рождеству по волшебной тропе

В первый день зимы в Финляндии ожидается от нуля до минус трех градусов Цельсия, на юго-востоке страны будет ясная погода, в северных и западных районах выпадут осадки. В воскресенье мокрый снег придет и в южные регионы.

1 декабря в Хельсинки откроется крупнейший рождественский базар – ярмарка святого Туомаса. На Сенатской площади расположатся не только торговые киоски, но и карусель и даже сауна. В выходные посетителей ждут с 10 до 19 часов.

В субботу с 12 до 17 часов всех желающих приглашают прогуляться по рождественской тропе Вуосаари. На протяжении всего маршрута длиной 2,5 км участников ждут конкурсы, представления, разнообразные развлечения и, конечно же, встреча с Йоулупукки. Тропа будет освещена сотнями свечей. Вход свободный.

1 декабря, в первую субботу месяца, в музее современного искусства Киасма традиционно пройдёт экскурсия на русском языке. Начало в 16:00, оплачивается только входной билет.

Городской музей Хельсинки 1 декабря открывает рождественский сезон и приглашает самых маленьких посетителей. Гостей ждут выступления юных балерин в холле музея, рождественская ёлка, мастер-класс по украшению имбирного печенья и изготовлению праздничных открыток. С 11 до 15 в музее можно будет встретить Йоулупукки.

А в Художественном музее Хельсинки в субботу состоится рождественский праздник. Посетителей ждут необычные экскурсии на финском и английском языках, мастер-класс по росписи фарфора и лотерея. 

1 декабря на центральной площади Тампере откроется рождественский рынок. До 22 декабря с 11 до 19 часов там будут продаваться товары ручной работы, украшения, игрушки, предметы декора. Подкрепить силы можно будет пончиками, кофе и глинтвейном.

В воскресенье, 2 декабря, в музейном центре Ваприикки в Тампере завершится выставка «Мэрилин – женщина за ее ролями». Экспозиция насчитывает около 300 личных вещей Мэрилин Монро – это одежда, обувь, ювелирные изделия, фотографии и архивные документы. 

В Котке 1 декабря устроят рождественскую ярмарку по адресу: Kymenlaaksonkatu, 2. С 11 часов там будут торговать предметами рукоделия и разнообразной выпечкой, а дети смогут сделать праздничную открытку. В кафе посетителям предложат рождественскую рисовую кашу и глинтвейн.

В Лахти 1 декабря устроят рождественскую вечеринку во Дворце Сибелиуса. В 19:00 пройдет праздничный ужин, а в 20:00 начнется концерт с участием финских артистов Юхи Тапио и Майи Вилккумаа. Входной билет стоит 44,50 евро, билет на шоу и ужин – от 94,50 до 133 евро.

В Лаппеенранте в эти дни проходит фестиваль гитарной музыки Ja kitara soi («И гитара запоет»). В субботу в 19:00 на открытой сцене в Galleria Pihatto состоится концерт, в котором примут участие любые желающие заявить о себе музыканты. В воскресенье в церкви Девы Марии состоится заключительный гала-концерт фестиваля. Билеты стоят 20 евро.

Виктория Трифонова, "Фонтанка.ру"


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