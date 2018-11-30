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Город
30.11.2018 18:51
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«Зенит» встанет под парус и построит променад у «Санкт-Петербург Арены»

Футбольный клуб «Зенит» потратит полмиллиарда рублей на центр для серфингистов ради того, чтобы болельщикам было комфортно любоваться новым стадионом «Санкт-Петербург».

«Зенит» встанет под парус и построит променад у «Санкт-Петербург Арены»

проектная документация

Согласно достигнутой со Смольным договоренности, в непосредственной близости от арены и станции метро «Новокрестовская» должна быть построена площадка для любителей водных видов спорта. Комплекс общей площадью 1335 квадратных метров предусматривает станцию для занятия виндсерфингом и кайтсерфингом, 105-метровый флагшток, зону подготовки судов к спуску, трибуну на тысячу зрителей и парковочные места.

«Проект позволит организовать благоустроенную зону отдыха горожан на берегу Невской губы, обеспечит горожан легкодоступным и организованным местом для занятий виндсерфингом в городской черте. Проектом предусматривается строительство крытого спортивного комплекса с трибунами для зрителей при количестве мест до одной тысячи», – 30 ноября сообщили «Фонтанке» в комитете по инвестициям.

Фото: проектная документация

Инвестиционный договор подписан с дочерней компанией футбольного клуба, ООО «Зенит-Арена». Проект позволит благоустроить территорию вокруг сданного год назад стадиона. Сделать это раньше было нельзя, так как на использование земли необходимо согласие Смольного. Теперь это согласие есть, но с нагрузкой: клуб берет земельный участок в аренду и строит водную станцию.

Фото: проектная документация

Арендная плата составила 2 565 882 руб. в год, это 1,5% от кадастровой стоимости в 171 058 750,2 руб. Предполагается, что на строительство «Зенит» потратит около 500 млн рублей. Согласно условиям соглашения, станция будет отнесена к юрисдикции сине-бело-голубых, а город получит современное пространство для пеших прогулок, с местами для отдыха, малыми архитектурными формами и уличным освещением. Планируется, что проект будет реализован за три года.

АО «Зенит-Арена» занимается строительством нескольких крупных проектов. В их числе крупнейший в мире центр парусного спорта в порту «Геркулес» стоимостью 60 млн долларов, Академия тенниса в Лахте и проектирование объектов Культурно-исторического центра «Парусник «Полтава».


© Фонтанка.Ру

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