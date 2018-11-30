Чтобы под пятой точкой не было пожара: под отзыв попали 63 тысячи Outlander

ООО «MMC Рус», официальный представитель концерна Mitsubishi на российском рынке, отзывает в России 63 415 автомобилей марки Mitsubishi Outlander, проданных с июля 2012 года по декабрь 2014 года, сообщает 30 ноября Росстандарт на своём сайте.

У этих автомобилей, как выяснилось, может оплавиться разъём электропроводки под сиденьем водителя. В дилерских центрах бесплатно для владельцев проведут ремонт – разъём переместят в другое место, где, как говорится в сообщении, «возникновение неисправности исключено».

Хозяева «Аутлендеров» могут определить, подпадают ли их машины под отзыв, изучив список VIN-кодов на сайте Росстандарта. Кроме того, их известят уполномоченные представители изготовителя ООО «MMC Рус» письмами или по телефону.

Напомним, Mitsubishi отзывала «Аутлендеры» в сентябре (у них с крыши могло улететь стекло) и в октябре (из-за снижения эффективности стояночного тормоза).

Проведение отзывных кампаний не должно пугать автовладельцев, это нормальная практика, принятая во всём мире.