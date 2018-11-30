Солиста Большого театра Меркурьева не пустили на собственный спектакль на Украине

Солиста Большого театра – заслуженного артиста России Андрея Меркурьева не пустили на Украину. Артист, которому в международном аэропорту Одессы не разрешили въехать в страну, пострадал от запрета на въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.

«Не пропустили меня на Украину. Развернули и отправили обратно», – написал он 30 ноября на своей странице в «Фейсбуке» и приложил видео из самолета.

Меркурьев также рассказал, что ехал на поставленный им балет «Крик» по роману Александра Зиновьева. Выступление должно было пройти в Одесском театре оперы и балета.

«Простите меня ребята. Надеюсь, скоро все же встретимся», – резюмировал Меркурьев.

Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет, чтобы избежать формирования частных армий. При этом президент страны Петр Порошенко сделал исключение для тех, кто едет на похороны. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала действия Киева «дисфункцией государственного устройства», отметив, что говорить о зеркальном отметете со стороны России смешно.