В Трансперенси подсчитали доходы Кадырова от скаковых лошадей. Кони заработали около ста миллионов рублей, не попавших в декларацию главы Чечни

На скачках в Объединенных Арабских Эмиратах и России принадлежащие чеченскому лидеру Рамзану Кадырову лошади за четыре года выиграли примерно сто миллионов рублей. Сумма, в три раза превышающая указанный в декларации доход главы республики, в документах не отражена.

К успехам принадлежащих Кадырову лошадей на ипподромах присмотрелись сотрудники российского отделения Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл». Как говорится в расследовании, чеченскому лидеру принадлежат 128 скаковых лошадей. В период с 2014-го по 2018 год они заработали 98,1 миллиона рублей, информация об этом доступна в открытых источниках. Уточнили в центре и приблизительные затраты Кадырова на содержание скакунов — в год, по средним оценкам, на это может уходить 46 миллионов рублей.

Действующее законодательство, уточняют в «Трансперенси», не обязывает декларировать лошадей, однако в документы должен попадать полученный с их помощью доход.

«Мы обратимся в управление президента по вопросам противодействия коррупции с просьбой проверить информацию о том, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров не задекларировал доходы от своих скаковых лошадей (то есть от своего имущества), не заплатил и не задекларировал подоходный налог с выигранных его лошадьми призовых. Если это подтвердится, законодательство предусматривает увольнение должностного лица с занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия», – резюмируют в Центре.

Включенный в санкционный список Евросоюза Рамзан Кадыров и сам рассказывал о выигрышах его лошадей и проблемах с получением средств после скачек в Германии. Пять тысяч евро в 2014 году глава республики все же получил.