ГрузовичкоФ стал лучшим в России малотоннажным перевозчиком

Девятова Регина

Лауреаты и дипломанты ежегодной Национальной премии «Грузовики и дороги» объявлены накануне в Москве. Торжественная церемония вручения профессиональной награды в области грузовых автомобильных перевозок состоялась в столичном отеле The Ritz-Carlton.

Компания «ГрузовичкоФ», принимавшая участие в Национальной премии впервые, одержала победу в номинации «Перевозчик на внутрироссийских маршрутах с автопарком ТС максимальной массой до 3,5 тонн».

«Это высокая оценка, данная нам коллегами-профессионалами. Но важно понимать, что за каждым таким достижением стоит огромная работа всей команды «ГрузовичкоФ» – операторов входящих продаж, логистов, их руководителей и управленцев. Такие события сплачивают нас и дают импульс для дальнейшего развития», – говорит генеральный директор компании «ГрузовичкоФ» Рафаиль Купаев.

По итогам тайного голосования экспертного жюри лауреаты и дипломанты Национальной премии объявлены в шести основных номинациях: помимо «ГрузовичкоФ» («Перевозчик на внутрироссийских маршрутах с автопарком ТС макс. массой до 3,5 т») ими стали «Деловые линии» («Перевозчик на внутрироссийских маршрутах с автопарком ТС массой 3,5–12 т и свыше 12 т»), «Траско» («Международный грузовой автоперевозчик»), XPO Logistics («Специализированные автоперевозки»), «FM Logistic Восток» («Логистический партнер отрасли») и GroozGo («Онлайн-сервис года»).

В этом году заявки на соискание Национальной премии «Грузовики и дороги» организаторам направили почти 40 компаний — участников рынка грузовых автоперевозок.

Премия в области грузовых автоперевозок учреждена в 2017 году одноименным деловым информационным порталом по инициативе и при активном участии Межотраслевого экспертного совета по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли (МОЭС) и при поддержке Министерства транспорта России.

В жюри входят представители органов законодательной и исполнительной власти, профессиональных ассоциаций, ведущие специалисты отрасли и финансовых кругов, общественные деятели, эксперты и представители СМИ.