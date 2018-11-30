Фонд капремонта оплатил несуществующие работы на Смолячкова. Прокуратура внесла представление главе оператора

Прокуратура Выборгского района Петербурга вынесла представление главе «Фонда — регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Денису Шабурову. Фонд выплатил более 1,6 млн рублей подрядчику за работы, которые на самом деле не выполнялись. Информация об этом 30 ноября появилась на сайте ведомства.

Прокуратура проверила расходование фондом субсидий, которые выделяются на капитальный ремонт из бюджета Петербурга. В 2017 году на ремонт крыш домов на улице Смолячкова поступило более 5,6 млн рублей.

Работы выполнила компания «Реставратор», с которой фонд расплатился за счет как собственных средств, так субсидий. По данным прокуратуры, при приемке в сметную стоимость включили удаление старого рубероида и укладку нового, хотя ранее установили невозможность выполнения этих работ. В результате подрядчик получил на 1,6 млн больше, из которых почти миллион — бюджетные средства.

Подрядчик фонда неоднократно попадал в поле зрения надзорного ведомства. Ранее прокуратура Петроградского района выяснила, что фирма в рамках программы фонда ремонтирует дом — объект культурного наследия федерального значения. При этом не было соответствующего разрешения комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников. Кроме того, «Реставратор» пренебрегал и требованиями безопасности. В феврале из-за этого петербурженка получила сотрясение головного мозга.

Глава Фонда Денис Шабуров сообщил «Фонтанке», что в курсе ситуации, однако навскидку прокомментировать представление прокуратуры не смог, попросив направить официальный запрос. «Их (представлений) достаточно много. Прокуратура работает не покладая рук. По крайней мере, в отношении фонда», – добавил руководитель оператора. Главе оператора предстоит определить виновных и привлечь их к дисциплинарной ответственности.